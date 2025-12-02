Muere Aurora Nouche Patiño, la que fue propietaria del emblemático bar Liñares en Oroso

El Concello de Oroso está de luto este martes. Aurora Nouche Patiño, la que fue propietaria del emblemático bar Liñares, ha muerto este lunes a los 99 años de edad. Muy conocida y querida, Aurora y su marido regentaron durante décadas este local en la Estación Oroso, el cual se hizo muy popular entre los vecinos por sus famosas truchas.

Viuda de José Liñares Gómez, su hijo Antonio Liñares es el actual presidente del Sigüeiro F.C., en el que además su nieto Samuel también es el entrenador. Desde el club orosano publicaban hace unas horas en sus redes sociales un mensaje de condolencias hacia ambos, en el que transmiten su más sentido pésame a la familia y allegados.

En enero cumplía los 100

También el alcalde de Oroso, Alex Doval, no ha querido dejar pasar la oportunidad de poner en valor el legado que deja esta mujer. En conversación con EL CORREO GALLEGO, el mandatario ha recordado que en 2022, Aurora junto a otras cuatro mujeres representativas del concello, recibió un homenaje por ser una mujer emprendedora que ayudó a construir el Oroso que hoy todos conocemos.

Así mismo, también ha confesado que ya tenían previsto un acto para celebrar los 100 años que Aurora cumpliría el próximo mes de enero: "Tiña moita ilusión por cumprir os cen. Quería facer unha festa e que eu lle levara un ramo de flores", ha lamentado Doval.

El antiguo bar Liñares, en Estación Oroso, dónde Aurora cocinó durante años sus famosas truchas / Cedida

Su funeral se celebra esta tarde

Los restos mortales de Aurora Nouche Patiño se encuentran en la Sala Nº 1 del Tanatorio Martínez. Todos aquellos que quieran asistir al funeral por su eterno descanso podrán hacerlo hoy martes a las cuatro y media de la tarde en la Iglesia parroquial de San Martín de Oroso. Su familia ruega una oración por su alma y agradecen de antemano la asistencia al entierro.