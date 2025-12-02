Premio a tres campeones del emprendimiento en el rural

Elena Fontán, una de las emprendedoras reconocidas con los premios Agader 2025, aún no ha tenido tiempo de celebrar la distinción que recogía el pasado jueves en Santiago. «Estamos traballando moitísimo, case sen durmir, metidos 24/7 nunha nave e facendo probas con diferentes técnicas e procesos», explica sobre su trabajo en Orixe Salgada, la empresa que fundó no hace ni un año en Boiro y que aprovecha las algas que llegan a las playas para crear bioestimulantes naturales orientados a una agricultura más ecológica, eficiente y respetuosa con el medio.

El suyo es uno de los 12 proyectos distinguidos por la Consellería do Medio Rural con los Premios ao Desenvolvemento Rural que se conceden a personas y colectivos que destacan por su trabajo a favor del rural gallego y que este año celebraron su decimosexta edición.

Entre las 40 iniciativas presentadas se encontraba la de Elena Fontán, que obtuvo el primer premio en la categoría de juventud. «Estamos moi contentos. A verdade é que non o esperabamos en absoluto. Foi toda unha sorpresa», asegura la emprendedora, que agradece el galardón «a todas as persoas que confiaron no proxecto e estiveron con nós na orixe».

Fontán puntualiza, no obstante, que lo más importante del premio no es la dotación económica —10.000 euros para el primer puesto en cada categoría— sino el reconocimiento que supone a un trabajo «moi duro» que a día de hoy comparte con los miembros de su equipo: Teresa Chantada, Vanessa Feros y Gabriel Piñeiro.

«Se emprender é difícil, facelo na industria, con toda a burocracia que supón, éo moito máis», sostiene esta doctora en Gestión Marina, que reivindica la necesidad de que los emprendedores, o al menos los que inician su actividad en un sector tan incipiente, puedan contar con apoyo para superar los problemas derivados de la falta de legislación al respecto.

El reconocimiento a Orixe Salgada no fue el único a proyectos nacidos en el cinturón de Santiago. En la categoría del sector agroganadero, el primer puesto fue para el proyecto presentado por Fogar do Santiso, de Teo. La emblemática casa de comidas que nació como empresa familiar en 1996 ha evolucionado hasta convertirse en un modelo de desarrollo rural que integra «innovación, cultura y sustentabilidad en restaración y agroalimentación».

Juan Martín recogió el premio otorgado a Fogar do Santiso. / CEDIDA

Además, y dentro de la categoría de proyectos de interés social, los premios Agader 2025 reconoce a la entidad Colaxe, con sede en Laxe y promovida por Natali Asorey, una autónoma con visión de futuro que puso en marcha una entidad formadora especializada en certificados de profesionalidad en el ámbito sociosanitario y en la puesta en marcha de varias casas del mayor.

Natali Asorey, premiada por Colaxe. / CEDIDA

Innovación tecnológica con castañas desde Santiago

También hubo premio para una empresa con sede en Santiago: Enzicas Bio, galardonada en la categoría de innovación tecnolóxica y que trabaja con productos como la castaña, el salvado o el bagazo cervecero para dar respuesta a retos estratégicos de los sectores lácteo, cárnico y panadero.

Para la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, los proyectos distinguidos por Agader muestran «a cantidade de talento, de profesionalidade e de compromiso que existe en Galicia» y suponen el mejor ejemplo de que la comunidad cuenta con personas capaces «de transformar o presente e de deseñar o futuro con forza e con visión». En las iniciativas premiadas, considera, está muy presente el espíritu Galicia Calidade «que fai que nos miren con envexa desde o mundo enteiro, porque desta terra saen produtos excelentes, ideas brillantes e, sobre todo, xente extraordinaria».