Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MOBILIDADE

A Xunta reforza a seguridade viaria na rúa Mixirica de Fisterra

Inviste 45.400 euros na construción dunha beirarrúa peonil

O conselleiro Diego Calvo e o alcalde, Luis Insua, asinando o convenio.

O conselleiro Diego Calvo e o alcalde, Luis Insua, asinando o convenio. / X. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

A Xunta colabora co Concello de Fisterra na construción dunha beirarrúa peonil na rúa Mixirica e no arranxo da capa de rodadura no vial. Segundo o acordo, o Goberno galego asume o 100% do investimento cunha achega de máis de 45.400 euros.

O obxectivo é garantir a seguridade da veciñanza. Ademais, existen dous portais e garaxes nos edificios de nova construción.

Así, os traballos, que xa se están executando e a piques de rematar, consistiron principalmente na escavación do ancho da beirarrúa, na colocación do bordo, na reposición do firme do arcén lateral, e na execución do pavimento con base de formigón e baldosa nas dúas entradas aos garaxes.

A iniciativa enmárcase no compromiso do Goberno galego coas administracións locais, como entidades máis próximas á cidadanía. Nesta liña, a Xunta impulsou no que vai de ano preto dun milleiro de actuacións municipais a través de liñas específicas de apoio ao eido local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents