MOBILIDADE
A Xunta reforza a seguridade viaria na rúa Mixirica de Fisterra
Inviste 45.400 euros na construción dunha beirarrúa peonil
A Xunta colabora co Concello de Fisterra na construción dunha beirarrúa peonil na rúa Mixirica e no arranxo da capa de rodadura no vial. Segundo o acordo, o Goberno galego asume o 100% do investimento cunha achega de máis de 45.400 euros.
O obxectivo é garantir a seguridade da veciñanza. Ademais, existen dous portais e garaxes nos edificios de nova construción.
Así, os traballos, que xa se están executando e a piques de rematar, consistiron principalmente na escavación do ancho da beirarrúa, na colocación do bordo, na reposición do firme do arcén lateral, e na execución do pavimento con base de formigón e baldosa nas dúas entradas aos garaxes.
A iniciativa enmárcase no compromiso do Goberno galego coas administracións locais, como entidades máis próximas á cidadanía. Nesta liña, a Xunta impulsou no que vai de ano preto dun milleiro de actuacións municipais a través de liñas específicas de apoio ao eido local.
- El electricista que ilumina Santiago: «Calquera rúa do casco vello con luces de Nadal é máis bonita que unha de Vigo»
- Accidente en Santiago: los bomberos trabajan para liberar a posibles víctimas atrapadas en un coche volcado
- El pueblo gallego que se transforma y brilla con luz propia en Navidad: a poco más de una hora de Santiago
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
- Dos localidades gallegas se suman a la red de los Pueblos más Bonitos de España
- De boquete de 200 metros a destino turístico: Galicia entra en la nueva red de municipios del carbón
- La compostelana que arrasa en las olimpiadas matemáticas: «Fago exercicios todos os días»
- El Concello urbanizará las zonas que dejó a medias A Lomba en Milladoiro