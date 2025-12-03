Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DISTINCIÓN

Alberto Lista: «A cerámica está máis de moda que nunca»

O oleiro de Buño gañou do Premio de Artesanía de Galicia

Alberto Lista, esquerda, o conselleiro José González, e Jonatan Sarachaga.

Alberto Lista, esquerda, o conselleiro José González, e Jonatan Sarachaga. / X. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Malpica

O Premio Artesanía de Galicia 2025 leva o selo da olería de Buño. Alberto Lista, un dos oleiros máis novos, fíxose co prestixioso galardón con Nemein, un xogo de té en gres branco e mate que se complementa cunha funda de coiro negra, obra do taller Coiro Tres Pés, de Jonhathan Sarachaga, de Campañó (Pontevedra).

«Estamos marabillados; foi unha sorpresa, pois non contábamos con isto vendo o alto nivel das obras deste ano», afirmou Alberto. «Iso danos optimismo para continuar facendo o que máis nos gusta», engadiu. Agradece a colaboración de Jonathah, «pois sen a súa aportación non acadaríamos este premio».

Xogo de té 'Nemein' distinguido co Premio de Artesanía de Galicia 2025.

Xogo de té 'Nemein' distinguido co Premio de Artesanía de Galicia 2025. / Cedida

O galardón, dotado con 9.000 euros, recoñece por primeira vez unha peza colaborativa de dous obradoiros. «É un proxecto enfocado á hibridación de distintas artesanías, o que nos permite crear produtos diferentes, e agardo que sexa un punto de partida para novos plans de colaboración con outros artesás, porque iso permite crear obras moi interesantes», afirmou o oleiro de Buño.

Alberto Lista iniciouse no mundo da olería con só 15 anos no Taller Lista, que rexenta seu pai, e agora conxuga a actividade creativa en barro coa ensinanza, como profesor de Cerámica na Escola Municipal de Oleiros.

Con só 31 anos, xa é un «veterano» oleiro, pois leva máis de quince anos amasando e moldeando o barro de Buño. Asegura que «a cerámica está máis de moda que nunca» e, dende os seus comezos, vén apostando pola innovación e a creación de produtos cada vez máis personalizados.

De feito, engade, agora «practicamente traballamos baixo pedido», e un dos principais clientes do seu obradoiro é o sector hostaleiro. «Facemos vaixelas para restaurantes, algúns deles con Estrella Michelin, que apostan por personalizar os seus servizos e buscan pezas que se adapten ao seu concepto de restauración».

As pezas do Obradoiro Lista están presentes, non só en tendas e restaurantes galegos, senón tamén doutros puntos de España e, «puntualmente, tamén fixemos envíos a Estados Unidos e Alemaña», sinalou Alberto.

Mirando a futuro, «o obxectivo é manter a tendencia positiva que está a vivir a olería e darlle visibilidade, sobre todo entre a xente moza, porque cando se coñece o traballo e as horas de adicación que hai detrás de cada peza a xente valora moi máis a artesanía».

Exposición en Vimianzo

Quenes desexen coñecer de preto o bo facer de Alberto Lista poden achegarse a partir do xoves ao Castelo de Vimianzo, onde se poderá ver unha exposición na que o público atopará múltiples pezas que reivindican a olería non só como expresión artística, senón tamén como parte do patrimonio, a cultura e as prácticas rituais.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents