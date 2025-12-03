MOBILIZACIÓN
Os bombeiros comarcais concentraranse en Carballo
Denuncian que o acordo acadado «está sendo torpedeado polo Consorcio»
Os Bombeiros Comarcais de Galicia concentraranse este xoves, día 4 ás 11.30 horas, diante da sede da Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento de A Coruña, en Carballo.
Denuncian que o acordo acadado a comezos de 2025 «lonxe de ser respectado por parte da Administración, está sendo torpedeado desde o Consorcio». Acordarase a contratación de 42 novos traballadores para dar cobertura ao exceso de horas asumidos polos bombeiros.
«A día de hoxe este persoal está sen contratar e cun proceso selectivo enriba da mesa que é totalmente inadecuado para a contratación dos efectivos necesarios», afirman.
A todo isto, engaden, «hai que sumar a inexistente xestión en materia de Prevención de Riscos Laborais no Consorcio Provincial, agravando o risco para o persoal intervinte».
