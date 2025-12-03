Cubren las 48 ayudas que solicitaron las entidades de vecinos y mujeres rurales de A Estrada
Las subvenciones son para mejorar sus locales
La media es de 10.000 euros por cada colectivo
El Plan de Acción Comunitaria de la Diputación pontevedresa resolvió favorablemente las 48 subvenciones solicitadas por asociaciones vecinales y de mujeres rurales que ayudó a tramitar el Concello da Estrada. En total, la media de cada subvención es de 10.000 euros, y se destinan al acondicionamiento de locales, totalizando 480.000 € de aportación provincial, y casi 200.000 de la Xunta.
Por ello, el alcalde Gonzalo Louzao se reunió con los representantes de los colectivos para explicar «o proceso de execución e xustificación, ademais de animar a cursar solicitude para as convocatorias de 2026», aporta.
Según Louzao, quien recalcó el proceso de acompañamiento que brindó la administración local al proceso, en este caso «falamos de que é investimento para os locais sociais, que é onde se reúnen os veciños e se fan actividades, sendo espazos indispensables para a vida pública das nosas parroquias», argumentaba.
Asimismo, quiso recordar que «o ano pasado presumiamos de que, coa colaboración do Concello e as directivas, conseguimos que A Estrada fose, o municipio con máis capital investido nestes colectivos veciñais. Daquela foron 30 subvencións; este ano presentáronse 48, e foron 48 as resoltas favorablemente», informó.
- El electricista que ilumina Santiago: «Calquera rúa do casco vello con luces de Nadal é máis bonita que unha de Vigo»
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
- Accidente en Santiago: los bomberos trabajan para liberar a posibles víctimas atrapadas en un coche volcado
- De boquete de 200 metros a destino turístico: Galicia entra en la nueva red de municipios del carbón
- El pueblo gallego que se transforma y brilla con luz propia en Navidad: a poco más de una hora de Santiago
- Dos localidades gallegas se suman a la red de los Pueblos más Bonitos de España
- La compostelana que arrasa en las olimpiadas matemáticas: «Fago exercicios todos os días»
- Una marca gallega de calzado vegano abre su primera tienda física en As Cancelas