Cubren las 48 ayudas que solicitaron las entidades de vecinos y mujeres rurales de A Estrada

El Plan de Acción Comunitaria de la Diputación pontevedresa resolvió favorablemente las 48 subvenciones solicitadas por asociaciones vecinales y de mujeres rurales que ayudó a tramitar el Concello da Estrada. En total, la media de cada subvención es de 10.000 euros, y se destinan al acondicionamiento de locales, totalizando 480.000 € de aportación provincial, y casi 200.000 de la Xunta.

Por ello, el alcalde Gonzalo Louzao se reunió con los representantes de los colectivos para explicar «o proceso de execución e xustificación, ademais de animar a cursar solicitude para as convocatorias de 2026», aporta.

Según Louzao, quien recalcó el proceso de acompañamiento que brindó la administración local al proceso, en este caso «falamos de que é investimento para os locais sociais, que é onde se reúnen os veciños e se fan actividades, sendo espazos indispensables para a vida pública das nosas parroquias», argumentaba.

Asimismo, quiso recordar que «o ano pasado presumiamos de que, coa colaboración do Concello e as directivas, conseguimos que A Estrada fose, o municipio con máis capital investido nestes colectivos veciñais. Daquela foron 30 subvencións; este ano presentáronse 48, e foron 48 as resoltas favorablemente», informó.