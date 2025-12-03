Cuenta atrás para encender este jueves el alumbrado navideño de Ames
Pulsarán el botón los comerciantes Jesús, del bar Rufino; Lola, de Mercería Marlo; y Carlos, de Papelería y Administración de lotería Boo
Será en la praza do Concello de Bertamiráns por la tarde con diversas actuaciones musicales y reparto de novecientos churros
La praza do Concello de Ames, en Bertamiráns, acogerá el tradicional acto de encendido de las luces de Navidad. Será este jueves, 4 de diciembre, a partir de las 17.45 horas, y actuarán alrededor de 50 alumnos de la Escola Municipal de Música de Ames y miembros de los coros de Bertamiráns y de Milladoiro del programa Amessán. Además, habrá una degustación gratuita de chocolate con churros (la churrería Jorge repartirá 900 entre los vecinos).
Y en cuanto a los encargados de pulsar el botón de encendido, estarán miembros del comercio y la hostelería local, como Jesús, del bar Rufino de Trasmonte; Lola, de Mercería Marlo de Bertamiráns; y Carlos, de Papelería y Administración de lotería Boo de Milladoiro. También se repartirán mochilas vibratorias para las personas con discapacidad auditiva.
La concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, destaca que este año «as persoas encargadas de acender o alumeado serán tres representantes do comercio e hostalería local de Ames. Trátase de poñer en valor o traballo que fan estas persoas ao longo do ano. Ademais, coma sempre, haberá chocolate con churros, que este ano comezará a repartirse a partir das 17.45 horas, e como novidade teremos un concurso entre as persoas que acudan con prendas e accesorios propios do Nadal como xerseis, diademas, bufandas, gorros», entre otros
