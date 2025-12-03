Defienden que se dé continuidad al alquiler de las casetas en el histórico proyecto hostelero de O Cotón

La receptividad de los vecinos de Negreira hacia el proyecto histórico de recuperar el Pazo do Cotón, más las cinco hectáreas en las que se asienta, ha sido positiva. No solo se trata del inmueble que desde el Medievo dio nombre a la villa, sino que el deterioro de sus construcciones era evidente, «y por eso vamos a empezar arreglando la cubierta, que es lo más urgente», apunta desde Renzo Heritage SL Luisa Lorenzo. La cuestión es que aunque la actividad comercial ha decaído en el entorno, existen arrendatarios de las casetas exteriores con contratos firmados hasta 2028... y otro que, pese a no tenerlo, quiere seguir trabajando.

De esta forma, uno de los empresarios más interesados en seguir usando estas casetas, que datan de los años 50 y dan todas ellas a la Carreira de San Mauro, es el responsable de la sociedad Fajín Lama. Tienen alquilados varios de estos espacios, «y el documento deja claro que su duración es hasta 2028, como ocurre con el local para las máquinas de vending de Manuel Becerra . Y es más, si no se renegocia, se prorrogaría», aportaba. En su caso, utiliza esos tres locales como almacén de una forma regular.

Otros arrendatarios reconocen que carecen de documento de alquiler, «pero si teño os recibos do que fun pagando, e a miña intención é seguir traballando alí», reseña Jesús Mujico, conocido artesano del gremio de las lápidas funerarias. También afirma que nadie se ha puesto en contacto con él. Otros lugareños que están en el mismo caso, y emplean las garitas como leñeras o trastero, sí que han sido contactados, «e dinnos que hai que entregar as chaves o 1 de xaneiro», sin mayor repercusión.

Desde la propiedad de A Finca da Auga, que también recuperó Renzo Heritage, creen que «aún es muy pronto para abordar el tema», pero sí que aclaran que estas casetas «forman parte del proyecto».

Respeto por el arte y templo

En los cerca de setenta años que se llevan usando las casetas del Pazo do Cotón se llegaron a comercializar en ellas fruta, relojes, bicicletas, carne e, incluso, servicios como el de peluquería o barbería... pero hay más. Y es que, anteriormente, los propietarios salientes permitieron el uso de la capilla para el culto de los feligreses de la villa. Y dada la receptividad de Renzo Heritage hacia la arquitectura y el arte, no parece que vayan a darse problemas de continuidad.

Vista aérea del conjunto de inmuebles y zonas ajardinadas que conforman el Pazo do Cotón en Negreira / Turismo Negreira

«Se trata de una propiedad que nos gustaba, y estábamos muy interesados en que formara parte de nuestro proyecto», aporta Luisa Lorenzo. Son conscientes de que se trata de un histórico conjunto situado a pie del Camino, y su intención es seguir los cánones de recuperación de A Quinta da Auga, en Santiago, «un modelo basado en la autenticidad, la conexión profunda con el territorio y la puesta en valor de la cultura y el patrimonio gallego», continúa la misma fuente.

A Quinta da Auga, reconocido como el primer y único Relais & Châteaux de Galicia, es hoy un referente «de sensibilidad patrimonial, excelencia y respeto por la identidad local; un enfoque que Renzo Heritage trasladará ahora al Pazo do Cotón», trasladaban sus responsables. Y es que no es solo un pazo: cuenta con «patio de armas, molino, hórreo, palomar, colmenas, lavadero, caballerizas, capilla y un ciprés histórico que dan testimonio de su valor cultural y de su profunda integración en el territorio», acaba.