Guadalupe Vázquez adéntrase na poesía con 'O paraíso prohibido'

A escritora ceense aborda a antítese fealdade-beleza

Guadalupe Vazquez co seu poemario 'O paraíso prohibido'

Guadalupe Vazquez co seu poemario 'O paraíso prohibido' / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

A mestra e escritora Guadalupe Vázquez Formoso, de Cee, estrease no mundo da poesía coa obra O paraíso prohibido, que ademais inaugura a colección poética Merakiliteraria, de Kamarada Editorial, coordinada por Olalla Estévez.

Tratáse dun poemario co que Guadalupe pon a primeira pedra dun proxecto no que pretende abordar, a través da poesía, os sete pecados capitais. Esta primeira obra, de preto de corenta poemas, está adicada á luxuria e "explora a antítese fealdade-beleza", afirma a autora.

Para iso, recorre a peixes abisais, aves necrófogas ou serpes de lingua bífida, "seres estéticamente desagradables pero que tamén agochan beleza", afirma Guadalupe.

Este é o seu décimo libro publicado, o primeiro de poesía. Foi un chamamento nas redes sociais do escritor José Estévez o que animou a Guadalupez Vázquez a crear o seu primeiro poemario, co que "ademais teño a honra de ser a que inaugure a colección de poesía, como tamén o fará Iria López en narrativa". O segundo número poético que verá a luz levará a sinatura do propio José Estévez.

Kamarada Editorial, de Castroverde, naceu para dar visibilidade a obras de escritores noveis e, no caso de Guadalupe, como debutante no eido poético.

