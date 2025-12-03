Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Milladoiro acoge la Mostra de Teatro Afeccionado con cuatro representaciones

Ofrecerán sus mejores piezas grupos de Santa Comba, Brión, Muxía y Ames

Se escenificarán en la casa de la cultura, del día 5 al 8 del presente mes

Integrantes del grupo Sen Cancelas Teatro de Santa Comba / Sen Cancelas Teatro

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

La Casa da Cultura do Milladoiro acogerá, del 5 al 8 de este mes, su Mostra de Teatro Afeccionado (invitaciones en la taquilla web local).

La primera, el día 5 a las 20.30 horas, será 'Terapia Real', de Teatro das Maniotas (IES de Brión); el sábado 6, 'As arteiras maneiras de María Volpona', de Escola Municipal de Teatro de Muxía; el 7 de diciembre, 'Un tranvía chamado desexo', de Sen Cancelas Teatro (Santa Comba); y el lunes 8, 'Soño dunha noite de San Xoán', del Grupo Municipal de Teatro de Ames.

Las cuatro representaciones están organizadas por la concejalía de Cultura de Ames.

