Reclaman una nueva depuradora para el rural de Dodro

El PSdeG-PSOE reclama que la Xunta de Galicia dote con una nueva depuradora a la parroquia de Dodriño, en el Concello de Dodro, que sea «moderna, eficiente e tamén acorde ás necesidades actuais desta parroquia». Así, Aitor Bouza, diputado del PSdeG-PSOE en el Parlamento de Galicia, pide al Gobierno autonómico de Alfonso Rueda «que se comprometa co Concello de Dodro» acometiendo esta estación depuradora de aguas residuales.

Con tal meta, el parlamentario anuncia que va a instar a la Xunta «a que se incorpore nos orzamentos de 2026 esta partida» para que este compromiso de Augas de Galicia «dende hai moitos anos co Concello se faga xa realidade dunha vez».

«Polo tanto, levaremos ao Parlamento esta batería de iniciativas na que exiximos ao goberno da Xunta de Galicia que cumpra cos veciños e veciñas de Dodro con esta nova EDAR na parroquia de Dodriño», concluye Bouza.

Dentro de esta batería de iniciativas, el Grupo Parlamentario Socialista presentará una proposición no de ley en este sentido, señalando que «é imprescindible que o Goberno galego asuma a súa responsabilidade e dea unha resposta inmediata a unha actuación prioritaria para garantir unha depuración axeitada, a protección ambiental e a saúde pública».