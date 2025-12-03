Reclaman una nueva depuradora para el rural de Dodro
El parlamentario Aitor Bouza recuerda que hay un compromiso sin acometer desde hace años para Dodriño
Los socialistas instarán a que la Xunta de Galicia incorpore la propuesta a los presupuestos
El PSdeG-PSOE reclama que la Xunta de Galicia dote con una nueva depuradora a la parroquia de Dodriño, en el Concello de Dodro, que sea «moderna, eficiente e tamén acorde ás necesidades actuais desta parroquia». Así, Aitor Bouza, diputado del PSdeG-PSOE en el Parlamento de Galicia, pide al Gobierno autonómico de Alfonso Rueda «que se comprometa co Concello de Dodro» acometiendo esta estación depuradora de aguas residuales.
Con tal meta, el parlamentario anuncia que va a instar a la Xunta «a que se incorpore nos orzamentos de 2026 esta partida» para que este compromiso de Augas de Galicia «dende hai moitos anos co Concello se faga xa realidade dunha vez».
«Polo tanto, levaremos ao Parlamento esta batería de iniciativas na que exiximos ao goberno da Xunta de Galicia que cumpra cos veciños e veciñas de Dodro con esta nova EDAR na parroquia de Dodriño», concluye Bouza.
Dentro de esta batería de iniciativas, el Grupo Parlamentario Socialista presentará una proposición no de ley en este sentido, señalando que «é imprescindible que o Goberno galego asuma a súa responsabilidade e dea unha resposta inmediata a unha actuación prioritaria para garantir unha depuración axeitada, a protección ambiental e a saúde pública».
- Galicia se prepara para tiritar ante la llegada de tormentas, granizo y nieve durante los próximos días
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
- De boquete de 200 metros a destino turístico: Galicia entra en la nueva red de municipios del carbón
- Sanmartín, sobre el cierre del túnel del Hórreo: 'É lamentable utilizar como medida de presión unha molestia á veciñanza
- ¿Cuánto costarán los pisos protegidos del nuevo barrio del norte de Santiago?
- Un rayo deja inoperativos los semáforos de Santiago y limita los accesos al túnel del Hórreo
- Una marca gallega de calzado vegano abre su primera tienda física en As Cancelas
- Los propietarios del Hotel A Quinta da Auga compran el Pazo do Cotón de Negreira