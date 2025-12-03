Rescatan al conductor de un vehículo que volcó junto al viejo estadio de Bertamiráns

Un conductor necesitó ayuda para salir de un automóvil tras sufrir un vuelco en Ames. La posición en la que quedó el vehículo -volcado sobre el lado del piloto- impedía que su ocupante pudiera salir por sus propios medios. Además, tenía bastante dolor, lo que complicó el rescate.

Para afrontar esta situación, los gestores del 112 Galicia solicitaron la ayuda de los miembros del GES de Brión, que, si bien no tuvieron que cortar los hierros del vehículo, sí sacaron el herido por la parte contraria y facilitaron el acceso de los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Finalmente, el herido fue evacuado, mientras los agentes de la Guardia Civil de Tráfico se ocuparon de garantizar la seguridad en la vía. El accidente se produjo poco antes de las dos de esta tarde cerca del viejo campo de fútbol de Bertamiráns, en Ames.