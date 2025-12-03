Socialistas orosanos critican que el PP dispare el gasto corriente y reduzca la inversión real

El PSdeG-PSOE de Oroso acusa al ejecutivo local popular de «inflar o gasto corrente e recorta investimentos clave». Por ello, alerta de que los presupuestos presentados constituyen, a su juicio, «un exercicio de propaganda e enganos», acusándoles de presumir de equilibrio económico «mentres disparan o gasto corrente e reducen de maneira continuada o investimento real no municipio».

En concreto, los socialistas citan que el gasto corriente se ha disparado en más de 900.000 € en apenas dos años, ya que «segundo os datos oficiais incluídos nos propios orzamentos municipais, o gasto corrente aumentou en 914.554 €, pasando de 3.745.008 € en 2023 a 4.238.765 € en 2024; 4.453.021 € en 2025 e 4.659.562 € en 2026», remarcan.

Desde el grupo socialista denuncian también que «é incompatible falar de equilibrio orzamentario mentres se dispara o gasto día tras día e sen unha planificación seria».

Además, recuerdan que varios contratos municipales continúan pendientes de licitar y siguen prorrogados «por razóns públicas», lo que supone «un incremento de custos en servizos como a auga, o saneamento ou o lixo. Nalgúns casos, esta falta de planificación podería derivar mesmo en reclamacións por parte das empresas».

Y en cuanto a las inversiones reales, la evolución «é de caída continuada: 2.130.621 € en 2023; 1.708.836 € en 2024; 1.470.081 € en 2025; e 1.423.409 € en 2026. O descenso total supera os 700.000 euros en tres anos», citan.

Por ello, desde la oposición hacen referencia a que en 2023 «preto de 300.000 € de fondos propios previstos para a piscina climatizada foron retirados, mentres agora se incrementa o gasto corrente a costa do POS».

Terminan enumerando proyectos y promesas que consideran «esquecidos e incumpridas», como la falta de bajada de impuestos; o los cero euros dedicados «ao Polígono San Martiño 2, piscina climatizada, novo pavillón, eficiencia enerxética e mellora de abastecementos», sin olvidar que Intervención alerta de un «serio e inminente risco de incumprimento da regra de gasto».