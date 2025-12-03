Radiografías sobre ruedas: la unidad que evita cien desplazamientos a la semana a Santiago
El servicio móvil de Radiología del Sergas realizó más de 6.000 pruebas desde su puesta en marcha hace un año para atender a seis concellos del área compostelana
La unidad móbil de Radiología del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para el área sanitaria de Santiago y O Barbanza acaba de cumplir un año de vida, un tiempo en el que prestó servicio a 5.700 pacientes de seis municipios. El equipo médico realizó un total de 6.200 radiografías.
La unidad da cobertura a los concellos de Santa Comba, Mesía, Tordoia, Frades, Trazo y Ordesdonde viven más de 32.000 vecinos. Y precisamente a este último se desplazó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para hacer balance de este año de servicio. Acompañado por la directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Sofía López, y el gerente del área sanitaria de Santiago-O Barbanza, Ángel Facio, el conselleiro destacó el carácter "pionero" del programa, nacido para "reforzar la Atención Primaria".
Con una inversión de 370.000 euros, esta unidad "es un ejemplo claro de la apuesta de la Xunta por la descentralización de servicios sanitarios", así como por acercar la asistencia en la Galicia rural, donde hay una enorme dispersión y una población muy envejecida. "Es uno de los servicios más agradecidos por la población", afirma Caamaño.
Evita 6.000 kilómetros semanales
De hecho, dentro de ese objetivo de acercar los servicios sanitarios a los vecinos, la unidad móvil del Sergas evitó un centenar de desplazamientos semanales de pacientes al Hospital de Santiago, unos viajes cuyas emisiones equivaldrían a recorrer más de 6.000 kilómetros por carretera, según cálculos del Sergas. Por ello, además del beneficio social y sanitario, la iniciativa tiene un alto valor a nivel medioambiental.
El conselleiro de Sanidade destacó la "alta calidad" del equipo a bordo de la unidad, que incorpora radiología digital e incluso inteligencia artificial para apoyar la precisión dignóstica. Además, puso en valor el trabajo de los profesionales del servicio.
La unidad móvil fue financiada a través del Plan de Mejora de las Infraestructuras de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad.
