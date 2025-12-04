Ames enciende las fiestas navideñas con 140 elementos decorativos en sus calles y plazas

Comerciantes y hosteleros locales encendieron este jueves el alumbrado navideño en Ames.

En concreto, los encargados de pulsar el botón fueron Jesús, del bar Rufino de Agrón; Lola, de Mercería Marlo, de Bertamiráns; y Carlos, de la Papelería y Administración de Lotería Boo, de Milladoiro. Fue en la plaza consistorial de la capital municipal, donde actuaron la Escola Municipal de Música y miembros de los coros de Amessán en Bertamiráns y Milladoiro, repartiéndose 900 churros.

Se instalaron más de 140 elementos decorativos en plazas y calles, incluyendo un gran árbol artificial en Milladoiro y manta de luces en Anxeriz, sin olvidar los 10 arcos luminosos en Rosalía de Castro o los 5 renos luminosos. En la plaza consistorial de Bertamiráns lucen ya un árbol decorado y el año 2026 representado con luces.