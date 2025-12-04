Ames lidera la población con 33.276 habitantes seguido de Carballo, Ribeira, Lalín y A Estrada

Según los datos que maneja el Ayuntamiento, a través del padrón municipal, la población de Ames a 1 de enero de 2025 se sitúa en 33.276 habitantes, lo que supone un alza de 477 vecinos con respecto al 1 de enero de 2024. De esta forma, sigue al frente de la comarca compostelana en número de residentes, seguido –esta vez con datos de la web del INE– por Carballo (32.095, frente a los 31.573 de 2024); Ribeira (27.110 frente a 27.030); Lalín (20.255, 20.250 en 2024); y A Estrada, que pasó de 20.133 en 2024 a 20.101.

Desde la capital maiana, y echando la vista atrás a lo largo de las últimas tres décadas, se pasó de los 13.288 habitantes del año 1996 a los 33.276 habitantes actuales. O Milladoiro sigue siendo el núcleo urbano más poblado, rondando los 14.000 vecinos, seguido de Bertamiráns, camino ya de los 10.000.

Referente demográfico

El alcalde, Blas García, destaca que «Ames segue a ser un referente demográfico en Galicia, un concello que ano tras ano segue medrando e que actualmente xa estamos en 33.800 habitantes. Seguiremos traballando a diario por seguir sendo un concello de servizos e por podelos prestar cun alto grao de calidade. É o factor determinante que nos fai medrar e duplicar a nosa poboación dende o ano 2000», precisaba.

Al hilo, hay que destacar que no fue hasta entrada la segunda década del presente siglo cuando Ames pasaba a liderar el podio poblacional frente a Carballo, y ya en el año 2021 rondaba los 32.000 habitantes amesanos frente a los 31.418 empadronados de la capital bergantiñana, siempre echando mano de los datos del Instituto Nacional de Estadística.

De esta forma, en 2009 el censo de Ames se elevaba hasta llegar a las 26.983 personas, por lo que se volvió a producir un gran incremento –de 3.764 habitantes– respecto al año 2006. A principios de 2012 la cifra ascendía a 29.331 vecinos, «polo que en tres anos volveu a incrementarse en 2.348 o número de habitantes», destacan fuentes municipales. Acaban aludiendo a que «tres anos despois, a principios de 2015, o INE contabiliza un total de 30.267 residentes», y a 1 de enero de 2021, indican que Amesse hallaba a apenas 7 personas de las 32.000, sumando 31.993.