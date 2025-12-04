Destrozos en varios buses estacionados en Negreira horas antes de la huelga provincial de transporte

Varios autobuses de servicio público (entre 6 y 8, según las fuentes) aparecieron este jueves con pintadas alusivas al convenio colectivo, destrozos en sus lunes y dos decenas de ruedas pinchadas en Negreira, coincidiendo con la huelga en el servicio de transporte convocada en la provincia de A Coruña desde este viernes. La Guardia Civil investiga los hechos, que podrían tener relación con una presunta actividad reivindicativa de los piquetes.

Al parecer, los destrozos fueron detectados esta mañana, por lo que se supone que se efectuaron de madrugada, al amparo de la noche, en el entorno de la rúa Deportivo da Coruña de la capital barcalesa. Por ese motivo, se vieron afectados el servicio de transporte escolar en la villa y al menos una conexión con Santiago, ambos operados por Monbus. Los sucesos se registraron justo antes de las cuatro jornadas de huelga convocada por CIG, UGT y CCOO como posible reacción a la paralización en la negociación y en demanda de un convenio colectivo que digno para el sector, y los paros, acordados de forma unánime por las asambleas de trabajadores, arrancarán este viernes para seguir los días 12, 15 y 19 de este mes. Únicamente se librará la Compañía de Tranvías de A Coruña, con convenio propio.

Por su parte, el 'Diario Oficial de Galicia' (DOG) recoge que en el servicio de transporte público regular de uso especial-escolares solo funcionarán los de entrada en los centros de la provincia de A Coruña desde las 07.30 horas a las 10.30 horas y los de salida desde las 13.30 horas a las 19.00 horas, solo para estudiantes de enseñanza obligatoria y únicamente si la ruta supera los 4 kilómetros. Además, los servicios regulares de uso especial para el transporte de trabajadores funcionarán en las expediciones anteriores a las 09.00 horas y posteriores a las 18.00 horas. Desde Europa Press instan a consultar en la web de la Xunta la vigencia de los servicios públicos de transporte regular de uso general.