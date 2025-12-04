Un estudo buscará novas solucións técnicas á situación de exposición extrema do porto de Malpica
Afondará no coñecemento científico sobre o fenómeno da onda longa, pouco estudado e que non se tiña en conta na construción das infraestruturas portuarias
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, mantivo este xoves unha reunión co alcalde de Malpica, Eduardo J. Parga, para trasladarlle as actuacións previstas polo seu departamento para o reforzo da seguridade e mellora da operatividade na dársena do peirao malpicán.
A conselleira indicou que nos vindeiros meses desenvolveranse os traballos contemplados no convenio asinado polo ente público e a Universidade da Coruña para determinar novas solucións técnicas ante a situación de exposición extrema que sofre o porto de Malpica.
Portos investirá neste traballo de investigación 262.000 euros e a UDC realizará ensaios das posibles solucións técnicas na Dársena Multidireccional 3D do Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil, de recoñecido prestixio investigador. Este modelo físico a escala en tres dimensións de gran tamaño introduce unha compoñente de innovación de grande importancia nesta problemática, fronte aos modelos matemáticos.
O fenómeno da onda longa
O estudo farase en 10 meses e afondará no coñecemento científico sobre o fenómeno da onda longa, moi pouco estudado ata agora e que non se tiña en conta na construción das infraestruturas portuarias que están en uso actualmente.
