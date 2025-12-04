Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Iluminación, balneario y música para el programa Nadal Touro 2025-26

El lucerío ornamental incluirá a la iglesia de Fonte Díaz y las capillas locales a partir de este viernes

Tercera Papanoelada Moteira, con recogida de alimentos y visita de Papa Noel el próximo día 20

Una anterior edición de la Papanoelada Moteira que se organiza en Touro / Miguel Lamas

Marcos Manteiga Outeiro

Touro

El Concello pone en marcha su programa Nadal Touro 2025-26 que arrancará con el encendido de luces, arcos luminosos e iluminación ornamental en los templos de Fonte Díaz y capillas de Foxás, Coto, Socorro y Santa Isabel a partir de este viernes.

Ya el sábado 13 (20.00 horas, casa de la cultura), monólogo de David Amor, mientras que el martes 16 habrá una salida al balneario de Cuntis, a las 15.10 desde el concello (anotaciones en el 981 504 029, precio 15 €). El día 20, concierto navideño en la casa de la cultura (13.00 horas, con la Banda de Música Isabel II), para dar paso a la tercera Papanoelada Moteira, con recogida de alimentos (15.30 en el campo de la fiesta de Fonte Díaz) y visita de Papa Noel en el mismo marco, pero a las 18.00 horas.

