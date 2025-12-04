Iluminación, balneario y música para el programa Nadal Touro 2025-26
El lucerío ornamental incluirá a la iglesia de Fonte Díaz y las capillas locales a partir de este viernes
Tercera Papanoelada Moteira, con recogida de alimentos y visita de Papa Noel el próximo día 20
El Concello pone en marcha su programa Nadal Touro 2025-26 que arrancará con el encendido de luces, arcos luminosos e iluminación ornamental en los templos de Fonte Díaz y capillas de Foxás, Coto, Socorro y Santa Isabel a partir de este viernes.
Ya el sábado 13 (20.00 horas, casa de la cultura), monólogo de David Amor, mientras que el martes 16 habrá una salida al balneario de Cuntis, a las 15.10 desde el concello (anotaciones en el 981 504 029, precio 15 €). El día 20, concierto navideño en la casa de la cultura (13.00 horas, con la Banda de Música Isabel II), para dar paso a la tercera Papanoelada Moteira, con recogida de alimentos (15.30 en el campo de la fiesta de Fonte Díaz) y visita de Papa Noel en el mismo marco, pero a las 18.00 horas.
- Galicia se prepara para tiritar ante la llegada de tormentas, granizo y nieve durante los próximos días
- ¿Cuánto costarán los pisos protegidos del nuevo barrio del norte de Santiago?
- El Fernando Alonso de Silleda ficha por McLaren: 'Es una de las promesas más brillantes del automovilismo europeo
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
- Defienden que se dé continuidad al alquiler de las casetas en el histórico proyecto hostelero de O Cotón
- Así quedaría la letra del himno gallego con las propuestas de la RAG
- Sanmartín, sobre el cierre del túnel del Hórreo: 'É lamentable utilizar como medida de presión unha molestia á veciñanza
- Así afectará al transporte urbano de Santiago la huelga de autobuses convocada para este viernes