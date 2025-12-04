Reinician todo el proceso para conceder una central de bombeo en Brión al entrar Naturgy en la pugna

Augas de Galicia acaba de ordenar «retrotraer a tramitación do procedemento de outorgamento dunha concesión de augas superficiais para a instalación dun almacenamento hidráulico de enerxía no río Tambre», en la parroquia de Cornanda (Brión). La noticia obliga, en la práctica, a reiniciar por completo el procedimiento, al sumarse Naturgy al mismo y decaer los recursos de los otros dos competidores, Espiral Renovables y Green Capital Power, contra la inclusión de la antigua Fenosa.

Hay que recordar que una central hidroeléctrica reversible, también conocida como central de bombeo, es una central hidroeléctrica que además de poder transformar la energía potencial del agua en electricidad, tiene la capacidad de hacerlo a la inversa: aumentar la energía potencial del agua (por ejemplo subiéndola a un embalse, como sería el caso de Cornanda) consumiendo para ello electricidad. De esta manera puede utilizarse como un método de almacenamiento de energía (una especie de batería gigante) por las noches, cuando hay menor consumo. Así, se equilibra la carga de la red, es decir: satisfacen la demanda energética en horas pico y almacenan energía en horas valle.

El problema es que este proceso implica la construcción de una gran balsa de agua en la citada parroquia brionesa, que ocuparía el equivalente a más de una veintena de campos de fútbol... y los vecinos no están dispuestos.

Así, se ha creado la Plataforma Non a Balsa Cornanda-Tambre, desde la que destacan la pérdida de terrenos de labranza y forestales, la presencia de una gran masa de agua que influiría en el clima local y la afectación patrimonial y a los núcleos vecinales del entorno. Su presencia está siendo muy activa, y utilizan las grandes movilizaciones medioambientales para apuntalar su total oposición.

Por lo de pronto, el acuerdo de retroacción del procedimiento ordenado por Augas de Galicia echa por tierra las previsiones temporales más optimistas, ya que como mínimo las tres compañías concurrentes tendrán unos dieciocho meses de margen de tramitación que ordena la normativa.

A falta de conocer el proyecto de Naturgy, titular del embalse situado a cota inferior (el Barrié de la Maza), Green Capital Power presentó un proyecto inicial con un presupuesto de 234.064.719,35 euros y un plazo de ejecución de 4,3 años, que afectaría a los municipios de Brión, Negreira Lousame y Rois. Y, a su vez, está el de Espiral Renovables, que tiene un plazo de ejecución mayor, de 5,7 años y un presupuesto de 359.006.236,68 euros. En este caso solamente afectaría a Brión y Noia.

Afectación al Tambre

La Federación Ecoloxista Galega y Adega alertan de que esta concesión para una central reversible, por 75 años, podría hipotecar al río Tambre durante todo este siglo, ya que los permisos para explotar los usos hidroeléctricos (Tambre I y Tambre II, más una minicentral, todos de Naturgy), tienen plazo de explotación, respectivamente, hasta el 2031 y 2048... sin sumar el nuevo periodo.

En cuanto a los pasos que han llevado a esta decisión de Augas para reiniciar todo el procedimiento, comenzaban el 8 de abril del pasado año, cuando Naturgy Generación SLU presentaba un escrito en el que manifiesta de forma expresa su voluntad de presentarse al nuevo trámite de concurrencia de proyectos, siendo además titular del embalse inferior.

El 6 de mayo de 2024, Green Capital Power, SL presentó otra instancia solicitando aclaración sobre cuestiones relativas a la tramitación de este procedimiento así como sobre el nuevo uso de almacenamiento hidráulico de energía establecido por el artículo 61 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre. Y el 14 de ese mismo mes Espiral Renovables SLU presentó escrito en el que, en síntesis, solicita que se confirme si la referida Disposición Transitoria Séptima es o no aplicable a las cuencas intracomunitarias sobre las que Galicia tiene competencia exclusiva. El 27 de mayo, Augas acordó suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver este procedimiento, dando la razón a la entrada de Naturgy en el proceso.