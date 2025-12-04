Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suman unha festa amesá de fin de ano ao seu tardeo e ás prebadaladas

A praza do Concello acollerá as actividades de tarde

A despedida do 2025 será no pavillón de Bertamiráns

Autoridades e invitados nas prebadaladas na praza do Concello, diante do consistorio de Ames, en 2024

Autoridades e invitados nas prebadaladas na praza do Concello, diante do consistorio de Ames, en 2024 / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

Para despedir este 2025 o Concello de Ames incluirá as tradicionais prebadaladas, o tardeo e maila festa de fin de ano, sempre en Bertamiráns. Así, as actividades dese tardeo e prebadaladas prolongaranse en horario de 17.00 a 21.00 horas na praza do Concello, co DJ Wana do Milladoiro e barra de bar a a cargo de StreetGarden, Asador Vacavella e O Transistor.

Xa entrada a madrugada, tras as badaladas, terá lugar unha festa de fin de ano para maiores de idade que se celebrará no pavillón de Bertamiráns, de 01.00 a 08.00 horas, ofrecendo unha alternativa de ocio nocturno con buses incluídos. As entradas para esta última celebración venderanse entre o 9 e o 28 deste mes en formato dixital (prezo anticipado de 25 euros máis 0,65 de gastos de xestión en www.festafindeanoames.galitiming.com).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia se prepara para tiritar ante la llegada de tormentas, granizo y nieve durante los próximos días
  2. Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
  3. De boquete de 200 metros a destino turístico: Galicia entra en la nueva red de municipios del carbón
  4. ¿Cuánto costarán los pisos protegidos del nuevo barrio del norte de Santiago?
  5. Sanmartín, sobre el cierre del túnel del Hórreo: 'É lamentable utilizar como medida de presión unha molestia á veciñanza
  6. Un rayo deja inoperativos los semáforos de Santiago y limita los accesos al túnel del Hórreo
  7. Una marca gallega de calzado vegano abre su primera tienda física en As Cancelas
  8. Los propietarios del Hotel A Quinta da Auga compran el Pazo do Cotón de Negreira

Una experta en toxicología de la USC: «Investigar a un paciente con VIH ayudaría a dimensionar el fenómeno ‘chemsex’»

Una experta en toxicología de la USC: «Investigar a un paciente con VIH ayudaría a dimensionar el fenómeno ‘chemsex’»

‘El rugir de las llamas’, la batalla silenciosa de Galicia contra el fuego

‘El rugir de las llamas’, la batalla silenciosa de Galicia contra el fuego

Elegidos los ocho mejores quesos gallegos de 2025: "Son un enorme compromiso con la tierra"

Elegidos los ocho mejores quesos gallegos de 2025: "Son un enorme compromiso con la tierra"

El ensanche norte de Santiago obligará a desdoblar la Avenida de Asturias ante el incremento del tráfico

El ensanche norte de Santiago obligará a desdoblar la Avenida de Asturias ante el incremento del tráfico

El Centro Dramático estrena en Santiago ‘Berenguela na gaiola’

El Centro Dramático estrena en Santiago ‘Berenguela na gaiola’

Tejados que revalorizan el paisaje y el patrimonio: así son los proyectos galardonados por Tejas Verea y el COAG

Tejados que revalorizan el paisaje y el patrimonio: así son los proyectos galardonados por Tejas Verea y el COAG

A Silveira de Kiko da Silva, 4 de decembro de 2025

A Silveira de Kiko da Silva, 4 de decembro de 2025

El compostelano Andrés Rivas Rodís logra una beca artística de 8.000 euros

El compostelano Andrés Rivas Rodís logra una beca artística de 8.000 euros
Tracking Pixel Contents