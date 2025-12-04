Suman unha festa amesá de fin de ano ao seu tardeo e ás prebadaladas

Para despedir este 2025 o Concello de Ames incluirá as tradicionais prebadaladas, o tardeo e maila festa de fin de ano, sempre en Bertamiráns. Así, as actividades dese tardeo e prebadaladas prolongaranse en horario de 17.00 a 21.00 horas na praza do Concello, co DJ Wana do Milladoiro e barra de bar a a cargo de StreetGarden, Asador Vacavella e O Transistor.

Xa entrada a madrugada, tras as badaladas, terá lugar unha festa de fin de ano para maiores de idade que se celebrará no pavillón de Bertamiráns, de 01.00 a 08.00 horas, ofrecendo unha alternativa de ocio nocturno con buses incluídos. As entradas para esta última celebración venderanse entre o 9 e o 28 deste mes en formato dixital (prezo anticipado de 25 euros máis 0,65 de gastos de xestión en www.festafindeanoames.galitiming.com).