Vedra acomete la reforma de su Nave da Estación para seguir acogiendo actos culturales

Los trabajos incluyen la sustitución del tejado, de los aislamientos y cuadro eléctrico

Acomete Nature Infraestructuras y Servicios por 204.859 euros y seis meses de duración

Inicio de las obras en la Nave da Estación de Vedra

Inicio de las obras en la Nave da Estación de Vedra / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Vedra

El Concello de Vedra, a través de un convenio con la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia, acaba de comenzar las obras en la Nave da Estación de Santa Cruz de Rivadulla, presupuestadas en 204.859 euros.

La intervención incluye la sustitución del tejado de este espacio, que acoge buena parte de las iniciativas con contenido cultural y presentaciones locales. Asimismo, se trabaja en el aislamiento acústico y térmico, así como en la instalación eléctrica.

La obra fue adjudicada a la empresa Nature Infraestructuras y Servicios S.L., y tiene una previsión de finalización fijada en un máximo de 6 meses.

