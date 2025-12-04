La Xunta subvenciona mejoras turísticas en Ordes ante el auge del Camino Inglés

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, y el alcalde de Ordes, José Luis Martínez Sanjurjo, visitaron el Hotel Canaima, beneficiario de las subvenciones concedidas para actuaciones de mejora de las infraestructuras de los establecimientos turísticos de alojamiento y restauración. Fueron más de 58.000 €, una línea de ayudas que contó este año con 4,5 millones, concediendo fondos a un total de 212 hoteles y restaurantes.

Concretamente, este establecimiento hotelero recibió el 60% de la inversión total, que le permitieron llevar a cabo importantes mejoras. Se trata de un hotel de carácter familiar, en funcionamiento desde 1973 y gestionado por la misma familia desde hace más de 40 años, que tradicionalmente recibió mayoritariamente clientela de empresa.

Do Campo subrayó que durante los últimos años, el hotel experimentó un notable incremento de pernoctaciones por su proximidad al Camino Inglés, acogiendo visitantes de múltiples países. Esta tendencia impulsó al establecimiento a apostar por una actualización profunda que incluyó la reforma completa del techo de la cocina, la recepción del hotel, sustitución del alicatado en dos habitaciones y renovación de sus baños, sin olvidar el reemplazo del panel del techo.

En la comarca ordense también recibió 21.000 euros el establecimiento Casa Barreiro.