Acondicionan y mejoran la seguridad en más de 21 kilómetros de las vías estradenses PO-841 y PO-213
La Xunta licita por más de 3,6 millones de euros las obras de refuerzo del firme, que durarán doce meses
En la PO-840, a su paso por Agolada, se rehabilitará la capa de rodadura a lo largo de un tramo de 9,8 km
La Xunta licita por más de 3,6 millones de euros las obras de refuerzo del firme en las carreteras PO-841 y PO-213, a su paso por el Concello da Estrada, y en la PO-840, en el Concello de Agolada. La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia publicaba este jueves la licitación y fija un plazo de presentación de ofertas hasta el próximo 22 de enero. Está previsto que se adjudiquen e inicien las obras en el primer semestre de 2026.
Estas actuaciones, con un plazo de ejecución de 12 meses, tienen como objetivo la rehabilitación de la capa de rodadura para mejorar las condiciones de circulación en los distintos tramos de estas carreteras. En la carretera PO-841, en el municipio de A Estrada, se acondicionará un tramo de más de 6,3 kilómetros, desde el punto 11+760 hasta el 18+085, realizándose además intervenciones puntuales en las rotondas hasta el punto kilométrico 21+510. En la PO-213 se actuará en varios tramos a lo largo de 15,3 kilómetros.
En cuanto a la PO-840, a su paso por Agolada, se rehabilitará la capa de rodadura a lo largo de un tramo de 9,8 kilómetros, entre los puntos 58+960 y 68+766. Además de la renovación del firme, se repondrán las marcas viales longitudinales y transversales, y se llevarán a cabo trabajos de conservación y limpieza del drenaje existente.
- Galicia se prepara para tiritar ante la llegada de tormentas, granizo y nieve durante los próximos días
- ¿Cuánto costarán los pisos protegidos del nuevo barrio del norte de Santiago?
- Así afectará al transporte urbano de Santiago la huelga de autobuses convocada para este viernes
- El Fernando Alonso de Silleda ficha por McLaren: 'Es una de las promesas más brillantes del automovilismo europeo
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
- Defienden que se dé continuidad al alquiler de las casetas en el histórico proyecto hostelero de O Cotón
- Así quedaría la letra del himno gallego con las propuestas de la RAG
- Sanmartín, sobre el cierre del túnel del Hórreo: 'É lamentable utilizar como medida de presión unha molestia á veciñanza