Cornanda contrataca y busca aliarse con el marisqueo y municipios del Tambre: «Había esperanza de que desestimaran a central de bombeo»
Tildan de «catástrofe medioambiental» que se retome la concesión energética en su parroquia
El regidor se compromete a convocar la comisión de seguimiento tras las novedades que desconocía
Los miembros de la Plataforma non A Balsa Cornanda-Tambre retomarán sus movilizaciones después de que Augas de Galicia haya decidido retomar, desde cero, el proceso para la concesión de una central de bombeo a emplazar en esa parroquia brionesa. «A xente está nerviosa, porque había esperanza de que desestimarán o proxecto», apuntan sus miembros, que quieren implicar al resto de municipios afectados y a los profesionales del mar en Noia para echar por tierra la concesión.
«A verdade é que debería de preocupar a todos os municipios que captan auga do Tambre, pero tamén aos profesionais do mar, polo que a nosa intención é comprometelos a todos, incluíndo ao sector do marisqueo; seguimos implicados como o primeiro día», subrayaba la portavoz de dicha plataforma, Marta Romero.
Los afectados reparten, asimismo, sus críticas entre la Xunta, «que non nos escoita para saber o noso punto de vista», pero también se muestran «descontentos» con el Concello de Brión, «porque crearon unha mesa informativa e nin a convocaron nin cando saiu este escrito para retrotraer o proceso dende o principio».
Chocolotada con contenido
Además, y tras una primera toma de contacto, los vecinos piensan aprovechar la chocolatada, convocada en la Escola de Cornanda el próximo sábado 13 de diciembre a las 17.00 horas, para abordar el tema. «Estamos cento por cento de ánimos para seguir defendendo a nosa terra», así como para seguir manifestándose y haciendo público su total rechazo a la infraestructura prevista entre el embalse Barrié de la Maza y las aldeas de Cornanda, aportaban los afectados
En cuanto al respiro que supondrá la nueva tramitación –que tendrá como mínimo un margen de dieciocho meses–, los propios lugareños opinan que «a única vantaxe que lle vemos é que seguimos asesorados e reunindo apoios» de cara a evitar la construcción de una balsa que ocupará el equivalente a más de veinte campos de fútbol, afectando no solo a sus labradíos, sino al parimonio local e incluso al clima, que temen pase a estar dominado por la niebla (como suele ocurrir en concellos como el de Negreira).
Se convocará la comisión
El alcalde brionés, Pablo Lago, señala que «non tiñamos coñecemento de que Augas de Galicia volveu a poñer en marcha o procedemento para avaliar a concesión dunha central de bombeo no río Tambre. Dende o Concello de Brión mantemos a mesma postura que tivemos dende o primeiro momento: apoio á veciñanza de Cornanda e rexeitamento ao proxecto».
Se trata de una postura que, afirma, se recogió «na declaración institucional contra a construción da central hidráulica reversible do Tambre e en favor da loita veciñal e social contra este proxecto, que aprobamos todos os grupos municipais nun pleno fai dous anos».
Lago aporta que «o primeiro que imos facer é poñernos en contacto con Augas para informarnos sobre o estado do procedemento e, unha vez que os nosos técnicos teñan toda a información e a analicen, convocaremos a comisión de seguimento creada polo Concello, e na que están representados tanto os grupos políticos municipais como a veciñanza de Cornanda, para informar sobre a situación e tomar as decisións que sexan precisas. Unha comisión que leva tempo sen convocarse porque simplemente non había nada que seguir» al suspenderse el procedimiento.
- Galicia se prepara para tiritar ante la llegada de tormentas, granizo y nieve durante los próximos días
- ¿Cuánto costarán los pisos protegidos del nuevo barrio del norte de Santiago?
- Así afectará al transporte urbano de Santiago la huelga de autobuses convocada para este viernes
- El Fernando Alonso de Silleda ficha por McLaren: 'Es una de las promesas más brillantes del automovilismo europeo
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
- Defienden que se dé continuidad al alquiler de las casetas en el histórico proyecto hostelero de O Cotón
- Así quedaría la letra del himno gallego con las propuestas de la RAG
- Sanmartín, sobre el cierre del túnel del Hórreo: 'É lamentable utilizar como medida de presión unha molestia á veciñanza