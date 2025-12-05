La Diputación impulsó ya 300.000 compras en el comercio local con MercaNaVila

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; la diputada de Emprego, Industria e Medio Ambiente, Rosa Ana García; y el presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas, hicieron balance del programa MercaNaVila, con más de 93.453 bonos (entre el 20 de octubre y 3 de diciembre) y 300.000 operaciones de compra.

Se trata de una iniciativa pionera puesta en marcha por la Diputación para impulsar el consumo en los establecimientos de proximidad de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Y se hace con bonos descuento de hasta 100 euros por persona para realizar compras en comercios locales adheridos. Formoso destacó que el programa «superou con creces as previsións iniciais». Además, incidió en que se movilizaron 16 millones de euros en ventas en los 1.080 establecimientos coruñeses adheridos.

Formoso remarcó también la importancia de mantener vivo el ecosistema comercial local: «O comercio de proximidade é o corazón das vilas, sen comercio non hai vida. Fronte á oledada dos Amazon do mundo, temos que facer moita pedagoxía coa cidadanía do que supón o comercio local en canto a creación emprego e dinamización da economía. A verdadeira sostibilidade é a que representa o comercio local de Galicia e por iso a Deputación fai unha aposta tan importante», afirmo», afirmó.

El presidente provincial agradeció, asimismo, «a implicación total que sentimos por parte dos comerciantes», que hicieron la campaña suya y participaron activamente en la difusión. «Máis que as cifras, valoramos moito as mensaxes que nos mandan os comerciantes por distintas vías e que coinciden en que axudou a moitos comercios a incrementar as súas cifras de vendas nunha época difícil e incluso a evitar o peche de negocios», añadió, garantizando su continuidad e, incluso, una campaña aún más ambiciosa junto a la federación.

Seijas, a su vez, felicitó a la Diputación por la iniciativa y, sobre todo, por sus resultados.