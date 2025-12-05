Parroquias en Movemento pone en forma a más de 150 valdubreses

El Ayuntamiento de Val do Dubra recibió la visita de la diputada provincial de A Coruña, responsable de Política Social, Mar García, para constatar la buena marcha del programa Parroquias en Movemento. Impulsada por el Departamento de Servizos Sociais, la iniciativa lleva en funcionamiento desde septiembre y cuenta ya con más de 150 personas mayores de 55 años inscritas.

Durante su visita, pudo comprobar de primera mano el desarrollo de las sesiones y el entusiasmo de las personas participantes. La diputada estuvo acompañada por el regidor de Val do Dubra, Diego Luis Díaz; el teniente de alcalde, Antonio Negreira; y las concejalas Carmen Vilacoba y Raquel Mallo, quienes destacaron la importancia del programa para fomentar la actividad física, la socialización y el bienestar en las parroquias del municipio.

La iniciativa busca fomentar la actividad física, mejorar la salud y potenciar la socialización en las parroquias del municipio. Para ello, se ofrecen sesiones que combinan ejercicio físico suave y moderado con actividades de estimulación cognitiva, favoreciendo la movilidad articular, el fortalecimiento muscular, la atención, la memoria y la coordinación. Las actividades se realizan en las parroquias que disponen de instalaciones adecuadas y en las que se ha alcanzado el número mínimo de participantes. Actualmente, el programa está activo en Erviñou, Portomeiro, Portomouro, San Román, Vilariño, Niveiro, Coucieiro, Rial y Buxán.

La concejala de Servizos Sociais, Carmen Vilacoba, destacó que Parroquias en Movemento supone una oportunidad para dinamizar la vida social de las parroquias, crear puntos de encuentro y contribuir a la mejora del bienestar físico y emocional de los vecinos sin que tengan que desplazarse de su lugar de residencia. El programa cuenta con la colaboración de la Diputación de A Coruña, que apoya esta iniciativa orientada a la promoción de la salud y al envejecimiento activo en el ámbito rural.