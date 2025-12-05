Seguimiento desigual de la huelga del transporte escolar en la comarca: normalidad en el CEIP A Maía y falta de servicio en Barcala y Teo
En el colegio Barrié de la Maza solo falló una de las nueve rutas porque el bus venía de Carballo, y no le dejaron circular
En el CPI de Vedra también sufrieron carencias en las llegadas, mientras que en CEIP Castelao de Ordes no hubo incidencias
La incidencia de la huelga de transporte fue desigual en el entorno compostelano, con colegios (como el CEIP A Maía de Bertamiráns, Ames) donde su directora asegura que respecto a la afluencia de autocares "funcionou todo con normalidad" y otros, como el CEIP O Coto de Negreira o el CPI de A Baña "onde houbo folga", aportaban desde ambos centros, optando los padres por trasladar a los chavales con medios propios. Fue, precisamente, en la comarca A Barcala donde se produjeron sabotajes en los vehículos de Monbus, con ruedas rajadas, pintadas y vidrios rotos, lo que obligó a restringir las rutas escolares, unas carencias que parece continuaba este viernes.
Más de lo mismo ocurrió en el CEIP Os Tilos, Teo, donde su dirección también aseguraba que "non chegou ningún bus, o transporte non funcionou".
Por contra, y en cuanto al Colegio Castelao de Ordes, su personal daba fe de que "foi todo con normalidade, e os rapaces están nas clases". En otros municipios, como el de Vedra, en su CPI atestiguan que "algún autocar si que faltou", igual que en el CEIP Barrié de la Maza de Santa Comba donde su director, César Ramos, aportaba que "das nove liñas que temos funcionando, só faltou un autobús, porque viña de Carballo e os piquetes non o deixaron saír". Por último, en el CEIP Os Tilos aportan.
Respecto a los incidentes violentos que se vivieron en la madrugada del miércoles al jueves en la capital barcalesa, aparecieron pintadas en relación a la necesidad de acometer un convenio colectivo, principal motivación de CIG, UGT y CC OO como reacción a la paralización en la negociación en demanda de dicho convenio. Los paros fueron acordados de forma unánime por las asambleas de trabajadores, y van a seguir los días 12, 15 y 19 de este mes.
Resto de autocares
En lo que atañe al resto del transporte de viajeros, en Negreira también lamentaban que "non pasou nin un bus, e non creo que o faga en todo o día", aportaban desde el bar Novo Celta, donde está la parada que enlaza con Santiago. Y las conexiones de la capital gallega con las urbes de Ames también sufrieron carencias.
