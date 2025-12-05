De Teo a Ordes: nuevos servicios del bus metropolitano para seis concellos
La directora xeral de Mobilidade presidió una reunión de la comisión de seguimiento de la comarca compostelana
En esta área operan un total de 432 líneas que suman 2.052 puntos de acceso y 361.590 trayectos anuales
La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, presidió este jueves una reunión de la comisión de seguimiento del Área de Transporte Metropolitano (ATM) de Santiago con representantes de los 18 ayuntamientos que la conforman para evaluar el funcionamiento.
Entre algunas de las actuaciones expuestas se encuentra la incorporación de una nueva parada a demanda en A Muíña, dentro de la línea IES Arzúa–Touro, a petición del Ayuntamiento de Touro. Por su parte, en Oroso se creó una parada en Empalme de Trasmonte, integrada en la línea A Coruña–Ordes–Santiago y operativa en ambos sentidos desde el pasado 20 de octubre.
También se informó de la evaluación solicitada por el Ayuntamiento de Ordes sobre la incorporación del IES nº 1 en las líneas integradas del IES Maruxa Mallo. Además, a petición del Ayuntamiento de Val do Dubra, se modificó la configuración de la línea Rúa da Rosa–Portomouro, convirtiendo en fijas paradas que antes funcionaban bajo demanda.
En lo que respecta a las peticiones trasladadas por el Ayuntamiento de Teo, se incorporó la parada A Torre 78 en la línea circular con salida en A Ramallosa y que forma parte del Servizo de Interese Municipal (SIMU).
