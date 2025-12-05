El vivero de empresas del polígono de Carballo roza ya la plena ocupación
Desde su puesta en marcha en 2007, la instalación que gestiona la Cámara de Comercio de A Coruña acogió 74 proyectos
El vivero de empresas que la Cámara de Comercio de A Coruña gestiona en el polígono industrial de Bértoa (Carballo) se consolida como un referente para el emprendimiento en Bergantiños y Costa da Morte.
Actualmente 13 empresas se ubican en las instalaciones, con una ocupación de 17 de las 18 oficinas disponibles, confirmando la alta demanda de este espacio estratégico para el desarrollo empresarial.
Desde su puesta en marcha en 2007, el vivero acogió 74 proyectos empresariales, ofreciendo a los emprendedores un entorno idóneo para iniciar y consolidar sus negocios.
Las empresas instaladas pertenecen a sectores diversos, como maquinaria, publicidad y diseño gráfico, prevención de riesgos y salud, construcción e instalaciones, seguros, financiero, drones, limpieza o energía, entre otros.
El vivero no solo proporciona infraestructura moderna a coste reducido, sino también servicios de asesoramiento, formación y acceso a la red de recursos de la Cámara de Comercio. Además, se complementa con los programas de emprendimiento que la Cámara impulsa, orientados a la creación y aceleración de proyectos, mentoring y conexión con inversores, contribuyendo a la generación de empleo y a la diversificación empresarial.
