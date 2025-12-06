Piden 61 años de prisión para un hombre por agredir sexualmente a mujeres a las que captaba para ejercer la prostitución en Ordes

La sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo martes, miércoles y jueves a un hombre acusado de agredir sexualmente a tres mujeres, una de ellas menor de edad, a las que captaba a través de anuncios de trabajo y a las que trataba de convencer para ejercer la prostitución.

Según el escrito fiscal, el acusado reclutó desde principios del año 2023 a personas para trabajar en un futuro club de alterne en Ordes, en concreto, las captaba a través de anuncios para realizar labores de limpieza, entre otras.

Además, trató de convencerlas en algunos casos para ejercer la prostitución, lográndolo en alguna ocasión, sin embargo, "el propósito era mantener relaciones sexuales con ellas".

Para ello, desde finales de marzo de 2023, contaba con una sustancia que, mezclada con alcohol, "generaba desorientación, perdida parcial y/o total de conciencia y adormecimiento de todos los miembros".

De este modo, el escrito fiscal recoge cómo, entre el 21 de marzo de 2023 y el 1 de abril de 2023, una de las víctimas se reunió con el acusado tras haber acordado con el mismo empezar a trabajar en las obras de reforma que se estaban llevando a cabo en el denominado 'Club Pasión'.

Una vez allí, fueron a un establecimiento cercano y, durante el transcurso de una conversación en la que trataba de convencerla para que ejerciese la prostitución, la invitó a dos consumiciones alcohólicas en las que el acusado introdujo la sustancia referida.

Lo cual generó en la víctima desvanecimiento, desorientación y pérdida de conciencia parcial, así, el acusado la condujo a un lugar apartado y la agredió sexualmente. Finalmente, esta perdió totalmente la consciencia, volviéndola a recobrar al día siguiente en una habitación de hotel en la misma localidad de Mesón do Vento.

Entre el 1 de abril y el 6 de abril de 2023 el acusado convenció a otra de las víctimas para que ejerciese la prostitución --aunque inicialmente ella contactó con él por una oferta de trabajo de limpieza-- y, después de haberla invitado a cenar e insistir en que bebiese vino, le dijo que bebiese un chupito de alcohol.

No obstante, ante la insistencia del acusado, aceptó e ingirió la bebida en la que el acusado había introducido la sustancia ya mencionada y sufrió los efectos referidos. "Lo cual fue aprovechado por el acusado para conducirla a una habitación", donde la agredió sexualmente. Además, en la noche del 7 de abril, "aprovechando no podía abandonar el club ante la total dependencia económica del acusado, se introdujo en su habitación con igual ánimo, para mantener relaciones sexuales" y la volvió a agredir.

Otra de las víctimas, menor en la fecha de los hechos, contactó en los primeros días del mes de abril de 2023 con el acusado, al ofrecer este una oferta de trabajo para camareras, llegando a acordar con el acusado empezar a trabajar para él como camarera en el mencionado club.

A partir de ese momento, el acusado comenzó a invitarla a consumiciones alcohólicas en las que introducía la sustancia referida. Así, tras ingerir una de estas bebidas, la joven "comenzó a sentirse mareada, perdiendo la consciencia y llegando a recobrarla en determinados momentos durante la noche".

Según el escrito, la penetró vaginalmente en la sala principal del establecimiento y, posteriormente la desplazó a un cuarto anexo donde también la penetró vaginalmente; finalmente, la llevó a un dormitorio del establecimiento donde la penetró tanto anal como vaginalmente.

Primer caso

Por todo ello, la Fiscalía pide 10 años de prisión para el acusado por el primer caso por un delito de violación agravada, además de la inhabilitación absoluta, prohibición de comunicarse con la víctima y aproximarse a menos de 300 metros durante 11 años.

Así como siete años de libertad vigilada, la pena de privación de la patria potestad por el tiempo de tres años y tres meses, así como la pena de inhabilitación para empleo o cargo público o ejercicio de la profesión u oficio, retribuido o no, por el tiempo de 3 años y tres meses.

Adicionalmente procede imponer la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de 22 años. A mayores, 30.000 euros por razón de secuelas psíquicas y 20.000 por razón de daños morales.

Segundo caso

En el segundo caso, la Fiscalía pide 10 años de prisión para el acusado por un delito de violación agravada, además de la inhabilitación absoluta, prohibición de comunicarse con la víctima y aproximarse a menos de 300 metros durante 11 años.

Así como siete años de libertad vigilada, la pena de privación de la patria potestad por el tiempo de tres años y tres meses, así como la pena de inhabilitación para empleo o cargo público o ejercicio de la profesión u oficio, retribuido o no, por el tiempo de 3 años y tres meses.

Adicionalmente procede imponer la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de 22 años. A mayores, 30.000 euros por razón de secuelas psíquicas y 40.000 por razón de daños morales.

En este caso, la Fiscalía también pide seis años de cárcel por un delito de violación, inhabilitación absoluta, prohibición de comunicarse con la víctima y aproximarse a menos de 300 metros durante 7 años. Así como, seis años de libertad vigilada, la pena de privación de la patria potestad o la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por el tiempo de tres años y tres meses.

Así como la pena de inhabilitación para empleo o cargo público o ejercicio de la profesión u oficio, retribuido o no, por el tiempo de 3 años y tres meses; y la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de 18 años.

Tercer caso

Finalmente, por el último caso, la Fiscalía pide por cada uno de los tres delitos de violación cometidos 15 años de prisión, inhabilitación absoluta, prohibición de comunicarse por cualquier medio y de aproximarse a menos de 300 de metros por 21 años.

Libertad vigilada por 21 años; la pena de privación de la patria potestad o la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por el tiempo de 10 años, así como la pena de inhabilitación para empleo o cargo público o ejercicio de la profesión u oficio, retribuido o no, por el tiempo de 10 años.

Adicionalmente, la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de 37 años; y la cuantía de 40.000 euros por razón de secuelas psíquicas y 90.000 euros por razón de daños moral.