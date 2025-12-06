Ames adjudica por 144.000 € la pavimentación de cuatro viales de Bertamiráns y Ortoño

La Xunta de Goberno Local de Ames aprobó en su última reunión la adjudicación del proyecto de mejora de tres calles de Bertamiráns: Rueiro, Telleira y el tramo inicial del Camiño do Rueiro desde la Avenida da Peregrina, junto con el acondicionamiento del vial que va desde A Condomiña hasta Punxeiras, en la parroquia de Ortoño. El proyecto fue adjudicado a la empresa Cosmalca SL por un importe de 144.637 euros.

Rúa do Rueiro / CEDIDA

Según explica el concejal de Obras y Servizos Básicos, Gustavo Nieto, el proyecto forma parte del POS+ 2025, aprobado el pasado mes de febrero. En el POS principal se incluye la ejecución de seis proyectos por valor de 1.073.870 euros. «É importante o mantemento e acondicionamento das rúas urbanas e dos camiños do rural», señala Nieto.

Camiño do Rueiro, en Bertamiráns / CEDIDA

En el caso de la rúa Telleira se prevé ampliar las aceras hasta alcanzar un ancho de 2 metros, previa demolición de las existentes y del firme necesario. Para mejorar el tráfico rodado y la ordenación de las zonas de estacionamiento se reconvertirá la calle en vía de sentido único con carril de 3 metros de ancho y aparcamientos regulados. Además, se ampliará la línea de estacionamiento de Camiño Novo con pavimento de hormigón.