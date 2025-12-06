Ames adjudica por 144.000 € la pavimentación de cuatro viales de Bertamiráns y Ortoño
Las obras serán ejecutadas por la empresa Cosmalca SL
La Xunta de Goberno Local de Ames aprobó en su última reunión la adjudicación del proyecto de mejora de tres calles de Bertamiráns: Rueiro, Telleira y el tramo inicial del Camiño do Rueiro desde la Avenida da Peregrina, junto con el acondicionamiento del vial que va desde A Condomiña hasta Punxeiras, en la parroquia de Ortoño. El proyecto fue adjudicado a la empresa Cosmalca SL por un importe de 144.637 euros.
Según explica el concejal de Obras y Servizos Básicos, Gustavo Nieto, el proyecto forma parte del POS+ 2025, aprobado el pasado mes de febrero. En el POS principal se incluye la ejecución de seis proyectos por valor de 1.073.870 euros. «É importante o mantemento e acondicionamento das rúas urbanas e dos camiños do rural», señala Nieto.
En el caso de la rúa Telleira se prevé ampliar las aceras hasta alcanzar un ancho de 2 metros, previa demolición de las existentes y del firme necesario. Para mejorar el tráfico rodado y la ordenación de las zonas de estacionamiento se reconvertirá la calle en vía de sentido único con carril de 3 metros de ancho y aparcamientos regulados. Además, se ampliará la línea de estacionamiento de Camiño Novo con pavimento de hormigón.
- El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia
- Santiago se queda sin servicios mínimos de transporte urbano: los piquetes impiden la salida de los buses de Amio
- ¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?
- Luto en Santiago por la muerte de Teté Otero Davila, referente del patinaje artístico en la ciudad
- Investigan a una vecina de Santiago por tener a cuatro simpapeles sin cobrar y viviendo en condiciones 'deplorables
- La carrera por el Rectorado de la Universidade de Santiago tendrá cuatro candidatas: Mar Lorenzo no se presenta
- Biotecnología rural a base de castañas: 'Queremos crear una industria de enzimas en Galicia
- Un fotógrafo compostelano conquista el LUX de Oro, el máximo galardón de la fotografía profesional de España