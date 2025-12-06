Cuatro empresas pugnan para expropiar y doblar la capacidad del polígono estradense

La sociedad mercantil pública Xestión do Solo de Galicia-Xestur S.A., bajo la tutela funcional de la Dirección Xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, licita la expropiación y apoyo técnico para ampliar el polígono de Toedo, en A Estrada. Y, en total, son cuatro las empresas que optan a tal encomienda, por importe de 78.579 euros y un plazo de ejecución fijado en dieciocho meses. Tendrán que hacerse con 156.685 m² para dar espacio a unas 71 nuevas parcelas en el polígono, por lo que el área pasará de tener 190.554 m² hasta alcanzar los 347.239 m².

Ahora, y una vez analizada la documentación, la mesa de contratación solicitará a las empresas aspirantes que corrijan las posibles carencias, si las hubiera, para proseguir con el proceso de adjudicación. La empresa que resulte finalmente adjudicataria de este contrato tendrá un plazo estimado de ejecución de año y medio.

Cabe recordar que Xestur aprobó el pasado 25 de septiembre el expediente del proyecto de expropiación, que se tramitará en paralelo con el Plan Estructurante de Ordenación de Suelo Empresarial.

Alta demanda

El Gobierno gallego atiende así la demanda de la comarca de Tabeirós-Terra de Montes de contar con más suelo empresarial para impulsar la implantación de nuevas industrias o que las existentes puedan incrementar sus capacidades productivas. El proyecto de ampliación se enmarca en el marco del Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia. El presupuesto global previsto para esta actuación asciende a 13,39 millones de euros.

La actuación que se está desarrollando en este parque se enmarca en la estrategia de la Xunta de Galicia de crear un tejido empresarial «forte e competitivo», dotándolo de más suelo empresarial y con base en un modelo de desarrollo industrial ordenado, eficiente y respetuoso con el medio ambiente, que atraiga inversiones y favorezca el empleo.

Plazo y precio

El presente contrato busca «satisfacer a demanda estimada de solo empresarial na área onde se empraza para a localización de industrias e implantación de actividades económicas que favorezan o desenvolvemento socioeconómico e a promoción do emprego». Por todo ello, se ha optado por canalizar el proceso a través de Xestur.

Esta sociedad esta orientada a la realización de actividades dirigidas a la promoción y gestión del suelo empresarial. Además, según el coordinador técnico de Xestión do Solo de Galicia, Manuel Angel López Real, «poderá ampliarse o prazo de execución nun prazo de 18 meses máis cando as demoras da tramitación dos informes e autorizacións que dependan de distintos organismos afectados ou por outras causas non imputables ao contratista, resulte imposible o cumprimento do prazo establecido neste prego», aportaba.

Así, «poderá incrementarse o prazo de presentación das distintas fases do documento e o prazo global do contrato cando sexa preciso introducir modificacións substanciais no documento como consecuencia do resultado do proceso de información pública ou dos informes sectoriais emitidos polos organismos», pero sin influir nunca en el «prezo de adxudicación».