Desarticulado un grupo criminal especializado en la sustracción de motos de cross y enduro en Carballo

La Guardia Civil de Carballo desarticuló un grupo criminal especializado en la sustracción de motocicletas de cross y enduro en Carballo, en la operación Escapa2.

La investigación se inició tras las denuncias interpuestas por tres de los perjudicados en junio del presente año, en las que informaban que, tras haber puesto a la venta sus motocicletas en una página de compra-venta de segunda mano en Internet, habían contactado con ellos personas supuestamente interesadas en su compra.

Una vez acordado el precio de venta de las mismas, estas personas les indicaban que residían en Carballo, lugar donde se efectuaría la venta. Tras encontrarse, los supuestos compradores

solicitaban hacer una prueba para verificar su estado, aprovechando para abandonar el lugar sin abonarlas.

En el transcurso de la investigación, los agentes corroboraron la existencia de más perjudicados y el uso siempre el mismo modus operandi, que consistía en que los presuntos compradores conminaban a los propietarios a trasladarse a un punto de la localidad de Carballo, cambiando la misma en el último momento por un punto próximo al núcleo de viviendas conocido como Monte del Carmen.

Una vez que se encontraban vendedor y comprador, el segundo le solicitaba hacer una prueba para verificar el estado de la motocicleta, En caso de que el vendedor tuviese reticencias, le solicitaba subir a la misma y encenderla para escuchar el sonido del motor.

En ambos casos el resultado era que el supuesto comprador emprendía la huida del lugar a toda velocidad con la motocicleta en dirección al citado núcleo de viviendas, peligrando en varias ocasiones la integridad del vendedor al intentar detener la marcha.

En caso de acceder alguno de los vendedores al núcleo poblacional con la intención de recuperar el vehículo, siempre se encontraba con algún residente que se ofrecía a intentarlo, solicitándole una cantidad de dinero por las gestiones, que oscilaba entre los 600 y los 1.500 euros, dándose la paradoja de que el vendedor tenía que abonar esta cantidad por la motocicleta de su propiedad, en vez de recibir el importe de la venta.

En el transcurso de la investigación, los agentes comprobaron que los titulares de los números de teléfono facilitados por los supuestos compradores eran residentes en las provincias de León y Valencia, los cuales desconocían la existencia de los mismos y su uso fraudulento, intentando con ello el grupo criminal dificultar la acción de los investigadores.

La Guardia Civil logró la identificación de los supuestos componentes de este grupo criminal y detuvo a cinco de sus miembros como supuestos autores de un delito de estafa, otro de extorsión y un tercero de pertenencia a grupo criminal.

La operación continúa abierta ante la posibilidad de que haya más perjudicados.