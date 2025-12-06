Las fiestas traerán a Ames un Mercado de Nadal, visitas de Papa Noel y del Apalpador

La programación navideña del Ayuntamiento de Ames ya comenzó esta primera semana de diciembre con el encendido de las luces y terminará el 10 de enero, con el Concerto de Reis. Y entre medias, las tradicionales precampanadas, el tardeo y la posterior Festa de Fin de Ano el día 31, sin olvidar el nuevo Mercado de Nadal de la praza da Maía; la recepción a Papá Noel o la Cabalgata de Reyes. También habrá actuaciones musicales.

Entre ellas destaca el Concerto de Nadal de los grupos de música tradicional de Ames, el sábado 20 de diciembre, a las 19.00 horas, en la Casa da Cultura de Bertamiráns; o el concierto de Anxo Gómez, el viernes 9 de enero, a las 20:00 horas, en la Casa da Cultura do Milladoiro. También habrá una chocolatada el jueves 11, de 19.00 a 21.00 horas, en el aparcamiento del Supercor de O Milladoiro, junto al árbol de Navidad.

Las actividades del Aula da Naturaleza también volverán a tener su espacio en la programación de Navidad de 2025. En esta ocasión, con el taller Botiquín Natural de Inverno, el sábado 20, de 10.30 a 13.30 horas. Un taller en el que se enseñará a realizar medicinas tradicionales utilizando recursos naturales del entorno.

Mercado con tirón

Una de las iniciativas que se prevé tengan más tirón llegará los días 19, 20 y 21 de diciembre a la praza da Maía con los 18 puestos del Mercado de Nadal, 12 de artesanía, situados en los laterales del mercado, y 6 estands en las zonas centrales para alimentación y productos de la huerta, propiciando un ambiente festivo.

Los peques, además, tendrán programa propio: la Navidad quedará inaugurada para ellos con el ciclo de Contacontos de Nadal en las bibliotecas de Bertamiráns y O Milladoiro, los días 9, 10 y 11, y 16, 17 y 18, respectivamente, a las 17.30 horas, y la visita del Apalpador a la Casa da Cultura de Bertamiráns (día 12, 18 horas).

Además del Apalpador, los peques amesanos también recibirán la visita especial de Papá Noel en el municipio, en la Casa da Cultura do Milladoiro el lunes 22 de diciembre de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas, y el martes 23 en la Casa dos Maiores de Ames en el mismo horario, además de la llegada de los personajes Disney a las dos urbes (el 29 en la Casa dos Maiores de Bertamiráns, de 11.00 a 14.00 y de 27.00 a 20.30 horas, mientras que el 30 acudirán a la Casa da Cultura do Milladoiro en igual horario).