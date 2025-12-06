Golpe al minifundismo en Lalín con la parcelaria de Vilatuxe

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó la concentración parcelaria como un instrumento fundamental para el desarrollo del campo gallego y mantener un medio rural cuidado y productivo. Así, junto a la conselleira de Medio rural señaló que estos procesos contribuyen a «modernizar o rural, facelo máis vivible, e adaptarnos aos tempos para que a xente quede aquí», en la capital de Deza.

Así, se refirió a ello durante su participación, junto a la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en el acto de entrega de los títulos de la concentración parcelaria en la parroquia de Vilatuxe, en el municipio de Lalín. Un proceso que supone una reorganización territorial de 911 hectáreas y afecta a 515 vecinos.

Esta concentración, tal y como apuntó Rueda, permitió multiplicar por tres el tamaño de las parcelas y reducir su número en un 72% —inicialmente estaba dividida en 4.445 parcelas con una superficie media de 2.049 metros cuadrados—, para lo que la Xunta destinó cerca de cuatro millones de euros.

Propiedades grandes

Un trabajo, como señaló el presidente autonómico, que requiere de «moita planificación e moito compromiso de todos os que o fixeron e de todos os veciños» y que es fundamental para acabar con el minifundismo, para que las propiedades sean más grandes y útiles; fijar población; así como reducir costes a las explotaciones.

Consciente de esa importancia en el conjunto de Galicia, el próximo año la Xunta destinará 16,7 millones de euros a estos proyectos, casi cuatro más respecto a este año. Al mismo tiempo, Alfonso Rueda aseguró que el Ejecutivo gallego trabaja para que los procesos sean más ágiles y recordó que, desde 2020, se han finalizado 37 parcelarias —incluida esta de Vilatuxe—, que abarcan casi 30.000 hectáreas y beneficiaron a cerca de 20.000 propietarios. Este año se convocó una nueva línea de ayudas (100.000 €) para financiar gastos de asesoramiento técnico, acondicionamiento de terrenos y trámites de notario y registro.