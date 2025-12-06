Investigan a un vecino de Carballo como presunto autor de un delito de falsificación de documento público
Cuatro personas figuraban en las listas de batidas de jabalí sin haber asistido a ellas
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Arteixo investiga a un vecino de Carballo como presunto autor de un delito de falsificación de documento público.
La investigación se inició tras conocerse la posible inclusión en los listados de las batidas de jabalí en un tecor sin haber asistido a las mismas.
La Guardia Civil logró, tras dos meses de investigación, recabar los datos de la posible existencia de un delito de falsedad en documento público, al verificar la presencia de cuatro personas en
las listas de batidas de jabalí sin haber asistido a ellas, teniendo estas la consideración de documento oficial de carácter administrativo. El jefe de batida que figuraba como responsable de su cumplimentación era siempre la misma persona.
