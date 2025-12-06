Lalín pone en marcha sus luces, Escaparates Máxicos y las populares Aldeas de Nadal

La Xunta de Galicia, a través del director xeral de Comercio e Consumo, destacó en Lalín el valor de colaborar con el tejido comercial para dinamizar las calles y fomentar el consumo de proximidad en navidades. Así, el director xeral Gabriel Alén participó junto al regidor Xosé Crespo en el encendido de las luces de Navidad municipales, así como la puesta de largo de los Escaparates Máxicos, una iniciativa que cuenta con el apoyo del Ejecutivo gallego.

Asimismo, este viernes se ponía en marcha la apertura de las Aldeas de Nadal Lalín 2025, una recreación a escala que supone uno de los actos más aplaudidos del año. Alén subrayó el valor de estas iniciativas por su capacidad de poner el foco en la actividad comercial como un activo estratégico para revitalizar las travesía locales e, igualmente, atraer visitantes y ventas.