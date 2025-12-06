O Nadal prende na área de Santiago
Os concellos das comarcas próximas a Compostela acenden estes días a iluminación de Nadal con actos abertos a toda a veciñanza
Un dos máis concorridos nas últimas horas foi o que tivo lugar en Vimianzo, con centos de persoas que desafiaron o mal tempo e se animaron a gozar do ambiente festivo
Redacción
No concello de Oroso o epicentro da festa coa que se dá por inaugurada a tempada de Nadal foi a Praza Isaac Díaz Pardo, un lugar de encontro para a veciñanza que vén de ser remodelada cunha importante achega da Xunta. Por iso, o Goberno de Álex Doval quixo convidar a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, a participar no acendido das luces de Nadal.
A titular do departamento autonómico puxo a transformación desta praza como exemplo do entendemento entre administracións para facer obras que melloren a calidade de vida das persoas.
En Vimianzo, o acendido da iluminación de Nadal xuntou centos de persoas baixo a gran carpa instalada na praza consistorial. A festa marca o comezo dunhas «datas máxicas, nas que compartir momentos, conversas e risas cos seres queridos», en palabras da alcaldesa, Mónica Rodríguez.
A cativada gozou dunha gran festa infantil co espectáculo Tibu e os seus amigos, que encheu o espazo de maxia. Como xa é tradición, tampouco faltou a chocolatada de balde para todas as persoas asistentes.
En Val do Dubra o Nadal quedou oficialmente inaugurado cun acto organizado por un grupo de veciños e veciñas do Campo da Feira e doutras parroquias do concello. Un dos momentos máis especiais foi o acendido, a cargo de Lola da Rocha, veciña de Bembibre de 95 anos. As decoracións son artesanais, creadas a partir de materiais reutilizados, e nunha Árbore dos desexos pendúranse as peticións veciñais para o ano 2026.
A Estrada prendeu o Nadal da man de catro nenos cos que colabora a asociacion Asanog. O chocolate quente fixo boa falta para entrar en calor. Moitos dos que o degustaron deixaron un donativo para apoiar a Asanog-Galicia no seu inmenso labor.
Como o tempo non acompañou no acendido solidario do alumeado de Nadal e non permitiu a afluencia desexada, o Concello realizará un donativo para a asociación, que axuda a mellorar o día a día das familias afectadas polo cancro infantil.
Desafiando a persistente choiva,medio milleiro de persoas reuníronse este venres na carpa instalada pola Asociación de Empresarios de Santa Comba diante da casa da cultura para darlle a benvida ao Nadal. O acto de acendido das luces xuntou familias, grupos de amizades e moita rapazada nun acto no que tamén se entregaron os premios do Concurso de Postais de Nadal.
Participaron na entrega de premios o alcalde, Alberto Romar, e a concelleira de Cultura, Patricia Val, que lle entregaron aos tres gañadores vales por 90, 65 e 45 € para gastar no comercio local.
A festa continuou con chocolate e tarta larpeira para todas as persoas asistentes.
En Boiro, a pequena Daniela foi a encargada este ano de prender o alumeado de Nadal e dar comezo a esta época cargada de maxia e ilusión.
Tamén o venres Cee encheuse de luz, ilusión e risos, coa rapazada como gran protagonista. A chuvia obrigou a gozar a cuberto dos inchables e do baile, no polideportivo, pero nada impediu que a maxia do Nadal brillase con forza na vila. A alcaldesa, Margarita Lamela, sumouse á festa.
Ese mesmo día levouse a cabo tamén o acendido en Muros. Nesa vila houbo reparto de cocolate e doces. O acto celebrouse no Curro da Praza e contou coa participación da alcaldesa, María Lago, e da edil de Cultura, Caridad González, entre outras autoridades locais. Posteriormente, houbo unha visita guiada polo centro histórico de Muros.
Pero, se hai un concello que madrugou para acender o alumeado navideño, eso foi Ribeira, que o fixo xa o 28 de novembro. Xunto co acendido da iluminación na zona comercial inaugurouse tamén o belén municipal. O acto desenvolveuse na praza consistorial, centro neurálxico con motivo do Black Friday. A rapazada foi a encargada de premer o botón que marca o inicio da época festiva por excelencia do inverno.
O público congregado puido gozar de chocolate con churros para quecer o corpo e tamén se dinamizaron as contornas dos establecementos locais e hostaleiros co espectáculo itinerante A luz do Camiño, de Troula Animación, para xa dar paso á charanga BB+.
No Paseo do Malecón está operativa a pista de xeo promovida pola Asociación de Empresarios de Ribeira coa colaboración do Concello.
