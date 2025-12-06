Padrón mejora el local de Carcacía y disfruta ya de su pista de hielo

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitó la asociación de veciños A Sociedade de Carcacía-Rumille de Padrón para comprobar las mejoras realizadas en su local social con apoyo de la Xunta, que este año destinó 4 millones a equipamientos vecinales.

Asimismo, y tras el encendido en noviembre de las luces festivas en uno de los concellos más madrugadores, empezó ya a funcionar en la zona del pabellón de O Souto una pista de hielo de 240 metros cuadrados, que está ya operativa y a disposición de los vecinos y visitantes hasta el próximo 11 de enero. Se emplaza bajo carpa para que la lluvia no influya en la afluencia.