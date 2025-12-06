Preocupación en Laxe por el riesgo de que se suelte un barco amarrado en zona no autorizada

El patrón mayor de Laxe, Luis Suena, mostró la preocupación del sector pesquero de la localidad ante el peligro que supone una embarcación «abandonada» que permanece amarrada «de manera deficiente» en la dársena desde mediados de julio.

Los propietarios de las demás embarcaciones temen que, por efectos del temporal, el barco se acabe soltando e impacte contra otros antes de hundirse. En este sentido, el patrón mayor de Laxe explicó que «la embarcación, que fue dada de baja el 8 de agosto, tiene combustible en su depósito y hay aceites a bordo».

«Además, el casco está en mal estado y los cabos con los que está amarrado están podridos», dijo. Suena explica que el pesquero obstaculiza la zona de trabajo en la que se lleva a cabo la descarga del pulpo.

El patrón mayor asegura que Portos de Galicia es conocedor de la situación del barco y que «no hizo nada por retirarlo».

Por su parte, Portos informó que el barco (El ladrón de Bagdad) «no está en estado de ruína o abandono», pero sí está amarrado en una zona no autorizada, por lo que ordenó su retirada al propietario, «que asegura haber vendido la embarcación, aunque no consta en Portos comunicación de cambio de titularidad».