Preocupación en Laxe por el riesgo de que se suelte un barco amarrado en zona no autorizada
Portos niega que esté abandonado, como asegura el patrón mayor
El patrón mayor de Laxe, Luis Suena, mostró la preocupación del sector pesquero de la localidad ante el peligro que supone una embarcación «abandonada» que permanece amarrada «de manera deficiente» en la dársena desde mediados de julio.
Los propietarios de las demás embarcaciones temen que, por efectos del temporal, el barco se acabe soltando e impacte contra otros antes de hundirse. En este sentido, el patrón mayor de Laxe explicó que «la embarcación, que fue dada de baja el 8 de agosto, tiene combustible en su depósito y hay aceites a bordo».
«Además, el casco está en mal estado y los cabos con los que está amarrado están podridos», dijo. Suena explica que el pesquero obstaculiza la zona de trabajo en la que se lleva a cabo la descarga del pulpo.
El patrón mayor asegura que Portos de Galicia es conocedor de la situación del barco y que «no hizo nada por retirarlo».
Por su parte, Portos informó que el barco (El ladrón de Bagdad) «no está en estado de ruína o abandono», pero sí está amarrado en una zona no autorizada, por lo que ordenó su retirada al propietario, «que asegura haber vendido la embarcación, aunque no consta en Portos comunicación de cambio de titularidad».
- Santiago se queda sin servicios mínimos de transporte urbano: los piquetes impiden la salida de los buses de Amio
- El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia
- ¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?
- Luto en Santiago por la muerte de Teté Otero Davila, referente del patinaje artístico en la ciudad
- Investigan a una vecina de Santiago por tener a cuatro simpapeles sin cobrar y viviendo en condiciones 'deplorables
- Un fotógrafo compostelano conquista el LUX de Oro, el máximo galardón de la fotografía profesional de España
- Así afectará al transporte urbano de Santiago la huelga de autobuses convocada para este viernes
- La carrera por el Rectorado de la Universidade de Santiago tendrá cuatro candidatas: Mar Lorenzo no se presenta