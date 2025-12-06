Touro suma un punto limpio a los 380 que funcionan ya en Galicia
Recibió una ayuda de 300.000 € para la construcción de las nuevas instalaciones y 30.000 euros más para la adquisición de una modalidad móvil
El próximo año la Xunta pondrá a disposición de los concellos más de 1,6 millones en subvenciones para mejorar este tipo de instalaciones
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó el nuevo punto limpio que el Ayuntamiento de Touro va a poner en marcha este mes en Santaia, y recordó que el próximo año la Xunta pondrá a disposición de los concellos más de 1,6 millones de euros en ayudas para mejorar este tipo de instalaciones o comprar puntos limpios móviles. La actual red gallega está conformada por un total de 380 complejos de este tipo.
La responsable autonómica destacó que la convocatoria, que está previsto que salga publicada en el Diario Oficial de Galicia en enero, reserva 1,3 millones de euros para las mejoras en puntos limpios fijos y 350.000 € para adquirir puntos limpios móviles. Además, explicó que la recogida separada de los distintos desechos es fundamental para que puedan ser reciclados o reutilizados y que por eso la Xunta está apoyando a los ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias en materia de gestión de residuos y en la puesta en marcha de infraestructuras que permiten ofrecer a los vecinos un servicio más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.
En esta línea, animó a los concellos pequeños a seguir el ejemplo de Touro, que recibió una ayuda de 300.000 € para la construcción de las nuevas instalaciones y 30.000 euros más para la adquisición del punto limpio móvil, que desde finales de mes recorrerá cada semana una de las 19 parroquias.
