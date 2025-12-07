Los accesos al Faro de Fisterra y al Castro de Baroña serán regulados
La Xunta encargó estudios de los entornos y prevé redactar sendos planes directores
Redacción
El Faro de Fisterra y el Castro de Baroña (O Son) son dos de los principales reclamos turísticos de la provincia de A Coruña y, como tales, atraen, especialmente en verano, a multitud de visitantes. Por eso, según anunció el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, la Xunta desarrollará planes directores para «regular» las visitas a ambos enclaves.
Dicho departamento dispone ya de los estudios encargados sobre los entornos de ambos puntos de interés turístico.
Merelles dijo que «en los dos enclaves observamos que hay que actuar y hay momentos de mayor demanda puntual».
Los informes recibidos marcan unas pautas para actuar, que tendrán que ser contempladas en sendos planes directores.
La pretensión de Turismo de Galicia es que el modelo a implantar sea «parecido» al del Parque Nacional das Illas Atlánticas y al de la Praia das Catedrais, aludiendo a una «experiencia positiva» al respecto. Merelles asegura que, en general, no hay «saturación» turística en Galicia, aunque añade que hay momentos y lugares con mayor concentración de visitantes que otros. «Nada que no se pueda solucionar con un plan de regulación o regulando flujos», dijo.
Por otra parte, Merelles indicó que el crecimiento turístico de 2025, que estima se cerrará en un 3%, superará al de 2023, el más alto hasta la fecha, lo que supondría lograr «las mejores cifras nunca registradas en Galicia».
