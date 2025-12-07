Cocido, lamprea y pulpo reinan en el top gastronómico de la comarca

Lalín, Melide y Padrón se han coronado en la primera edición de los Premios da Cociña Galega. El certamen dio a conocer el pasado lunes los locales de restauración que mejor representan la esencia culinaria de la comunidad a través de veinte categorías distintas. Y entre los premiados hay tres negocios emblemáticos situados en municipios del cinturón de Santiago: A Pulpeira de Melide, Restaurante La Molinera, de Lalín, y Restaurante Chef Rivera, de Padrón.

Los tres establecimientos representan a la perfección la tradición culinaria gallega, pues son negocios familiares con una larga trayectoria dedicada a los fogones y al uso de productos locales para ofrecer platos típicos de la más alta calidad.

Noventa años cociendo pulpo

A Pulpeira de Melide fue galardonada por su gran especialidad, el pulpo á feira, uno de los platos más típicos de la cocina gallega y que llevan perfeccionando desde su apertura, hace 90 años. Actualmente está regentada por Gorka Rodríguez, representante de la cuarta generación de toda una dinastía de maestros pulpeiros.

«La cocina gallega depende del producto; sin buen producto no hay nada que hacer», afirma. El chef confiesa, además, que la clave para hacer una buena ración de pulpo á feira reside en un punto concreto de la preparación: «Hay que tener muchísimo cuidado con la cocción. Nosotros procuramos que sea milimétrica», señala.

Gorka Rodríguez, de A Pulpeira de Melide / CEDIDA

Lamprea de Padrón

Por su parte, Restaurante Chef Rivera se impuso como el mejor local en la elaboración de la lamprea. El negocio, que cumplirá medio siglo el año que viene, cuenta con una variada oferta gastronómica en la que este pez que habita los ríos gallegos es el ingrediente protagonista. De hecho, su carta incluye un menú-degustación centrado en la lamprea.

«Preparamos ocho o nueve elaboraciones distintas con lamprea. Hacemos la receta clásica, a la bordalesa, y otras menos comunes. La ofrecemos en forma de risotto, ensalada de foie, timbal, croquetas, ahumada y rellena de lacón con grelos, entre otras. El año pasado llegamos a hacer helado de lamprea», explica el padronés.

El rey del cocido, en Lalín

Pero, si hay un negocio que arrasó en los Premios da Cociña Galega, fue el Restaurante La Molinera, que resultó vencedor en tres de las veinte categorías. Concretamente, en las de lacón con grelos, caldo y cocido gallego. Este es un negocio familiar de segunda generación que fue actualizando y mejorando sus técnicas culinarias desde su apertura en 1985.

Actualmente está regentado por tres hermanos. Uno de ellos, Diego López, es además el jefe de cocina desde hace 15 años. «Es un restaurante de corte gallego, pero en el que tampoco te pierdes nada», señala. Su extremo cuidado y ambición perfeccionista les han permitido triunfar en tres de los platos gallegos más emblemáticos.

No obstante, destacan especialmente por uno de ellos, como señala Diego López: «En temporada, lo principal es el cocido. Es nuestra base de octubre a mayo. Al final, es nuestra referencia y hemos estado elaborándolo durante toda nuestra trayectoria».

Al preguntarle qué tienen de especial sus platos respecto a los de otras casas de comidas, alude a un aspecto concreto: «Creo que tenemos la ventaja de contar con una selección de mercancía muy potente. Tenemos acceso a piezas que, a lo mejor, muchos otros no se pueden permitir». Y concluye: «Con la experiencia entiendes el producto y sacas lo mejor de él».