Tres alcaldes de área entre los diez mejor pagados de Galicia... y ninguno es Santiago

El salario de un alcalde en Galicia oscila entre los 78.206 euros anuales que cobra el de Vigo, Abel Caballero, o los cero euros que perciben once regidores, que no tienen dedicación exclusiva al concello (A Capela, A Gudiña, A Fonsagrada, As Pontes de García Rodríguez, Carballeda de Avia, Cervantes, Ferrol, O Barco de Valdeorras Pontedeume, Pontedeva e Porqueira).

Así lo recoge el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que acaba de publicar esta semana las "Retribuciones de cargos electorales y empleados públicos de las Entidades Locales y Comunidades Autonómas. ISPA 2025", que recoge datos de 276 concellos de Galicia relativos a 2024.

Faltan 37 concellos, entre ellos ciudades como la de Ourense, donde su alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ganaba 75.215 euros anuales según los últimos datos correspondientes a 2023, contando por entonces con el segundo suelto más alto de Galicia, solo por detrás de Abel Caballero.

Tres alcaldes de área en el 'top ten'

El regidor vigués continúa liderando el ránking a nivel gallego percibiendo 78.206 euros anuales, seguido de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, con 77.531 euros. El podio lo cierra Lugo. En 2024 estaba al frente Paula Alvarellos y ganaba 75.773 euros, tras su fallecimiento la relevó en el cargo Miguel Fernández.

Los siguientes salarios más elevados son los de los regidores de Marín, María Ramallo (65.296 euros); Arteixo, José Carlos Calvelo (65.048 euros); y Oleiros, Ángel García Seoane (63.239 euros).

Tras ellos, entre los últimos cuatro puestos del 'top ten', se encuentran tres alcaldes de área: Gonzalo Louzao de A Estrada (59.767 euros), Blas García de Ames (59.520 euros) y José Ramón Romero de Boiro (58.079 euros). Entre ellos se cuela Gonzalo Durán, que ostenta el bastón de mando de Vilanova de Arousa (59.241 euros).

Sueldos de los alcaldes gallegos / Hugo Barreiro

¿Y Santiago?

Según los datos ofrecidos por el Ministerio, el sueldo de la regidora santiaguesa, Goretti Sanmartín, se encuentra lejos de estas frases, situándose en la parte baja de la tabla.

Tal y como recoge el "ISPA 2025", Sanmartín solo obtuvo 26.189 euros, aunque en el portal de Transparencia del Ayuntamiento de Santiago se recoge que percibe 66.000 euros, que la situarían como el cuarto sueldo más alto.

Con estos datos Goretti tiene ocupa el puesto 170 en cuanto al sueldo a nivel gallego. Siendo este uno de los más bajos entre los regidores que cuentan con una dedicación exclusiva. En este caso, solamente cinco alcaldes con dedicación exclusiva perciben un sueldo más bajo, se trata de los de A Bola (7.208,22 euros), Esgos (9.329,73 euros), Mondariz (17.090,71 euros), Crecente (18.750 euros) y Cabanas (24.000 euros).

¿Cuánto cobran los alcaldes del área de Compostela?

En cuanto al área de Compostela, esto es lo que cobran los alcaldes de cada uno de los concellos, destacable además, que a excepción de Dodro, todos los demás tienen un sueldo más alto que el de la capital gallega:

Todos estos alcaldes cuentan con dedicación exclusiva, excepto Xavier Castro (Dodro), que tiene dedicación parcial.

¿Cuál es el sueldo de mi alcalde?

En la siguiente tabla puedes consultar el sueldo de todos los alcaldes de los que se recogen datos en las "Retribuciones de cargos electorales y empleados públicos de las Entidades Locales y Comunidades Autonómas. ISPA 2025" del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública:

A nivel español destacan los sueldos del alcalde de Madrid, Martínez-Almeida (110.688,12 euros); Bilbao, Juan María Aburto (105.557,28 euros); y Barcelona, Jaume Collboni (104.000 euros). Siendo estos tres los únicos regidores a nivel español que cuentan con un sueldo superior a los 100.000 euros anuales.