Más viviendas en Milladoiro: aprobada la licencia para 78 pisos en la Rúa da Madalena

Tras varios años sin que prácticamente se levantase obra nueva en Milladoiro (la excepción fue la promoción Sol Naciente, situada entre el centro de salud y la Escola de Educación Infantil y que tantos titulares ha acaparado en los últimos meses), la urbe más poblada del Concello de Ames se prepara para acoger por fin la construcción de nuevas viviendas que permitan dar respuesta a la demanda residencial existente.

Además de las 218 viviendas de protección oficial que está previsto construir en la zona de Galdrachán (situada junto al IES do Milladoiro) y en la Rúa dos Agriños (junto al aparcamiento de autocaravanas), según se contempla en el convenio firmado por el Concello y la Xunta de Galicia, en breve comenzarán las obras para edificar un inmueble con 78 viviendas en la Rúa da Madalena.

La Xunta de Goberno Local aprobó ya la licencia de obra de este edificio, que tendrá locales comerciales y dos sótanos para garajes y que se construirá en la parcela que hace esquina con la Rúa de Xaquín Lorenzo. En ese terreno se sitúa en estos momentos una vivienda que será demolida, al igual que ocurrió días atrás con otra edificación ubicada casi enfrente, en el número 6, de A Madalena y que llevaba años en estado de abandono.

La casa que será derribada ocupa algo más de 290 metros cuadrados, mientras que el edificio que se levantará en su lugar ocupará más de 14.000 metros cuadrados.

Entretanto, las obras de humanización que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ejecuta en la Travesía de Milladoiro, en la N-550, afrontan su etapa final. Según el alcalde, Blas García, la actuación estará concluida y recepcionada a finales de diciembre.

Viviendas nuevas en Bertamiráns

También Bertamiráns pondrá nuevos pisos en el mercado. A comienzos del verano la Xunta de Goberno Local aprobó tres licencias de obra para construir otros tantos edificios con un total de 79 viviendas. Uno de ellos, en la Travesía da Peregrina, tendrá 16 pisos. Los otros dos estarán en la Rúa Rueiro: uno con 27 pisos y otro con 36. Las obras ya están en marcha.