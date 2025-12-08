CULTURA
As Xaviñanas de Corcubión poñen música á película ‘Me has robado el corazón’
As pandeireteiras interpretan a canción da banda sonora
O grupo de pandereteiras As Xaviñanas, de Corcubión, vén de participar na banda sonora da película Me has robado el corazón, producida por Ficción Producciones e baseada nunha idea orixinal do pontevedrés Alberto Arruty. A estrea do filme en Galicia, terá lugar este martes 9 de decembro, ás 19.00 horas, no Museo de Pontevedra.
A banda sonora é obra da compositora Zeltia Montes, gañadora dun Premio Goya en 2022 pola música de El buen patrón. Para esta nova longametraxe, Montes contou coa colaboración das Xaviñanas para interpretar a canción orixinal composta especialmente para o filme, un dos temas musicais centrais da produción.
«Para nós é un enorme orgullo poder traballar con Zeltia. Foi unha experiencia inesquecíbel, moi positiva e tremendamente motivadora. Ademais, permitiunos facer algo distinto ao que estamos afeitas dentro da música tradicional, polo que aprendemos e gozamos enormemente do proceso», explicaron as integrantes do grupo.
Formado por Uxía, Lena, Loaira e Candela, As Xaviñanas toman o seu nome das mulleres de Corcubión recollidas polo etnomusicólogo Alan Lomax nos anos 50, referentes na conservación e transmisión da música e poesía popular a través do canto e da pandeireta. Hoxe, as catro mozas continúan ese legado, adaptándoo e difundíndoo entre novos públicos.
Nos últimos anos, o grupo colleitou importantes recoñecementos en concursos de música e baile tradicional, como os premios de Xacarandaina e Xiradela. Ademais, participaron no vídeo promocional dos concellos da Costa da Morte presentado en Fitur 2024 e colaboraron recentemente co grupo vigués Abril.
Coa súa participación en Me has robado el corazón, As Xaviñanas consolidan a súa presenza na escena musical galega e reafirman a importancia das novas xeracións na continuidade e renovación da tradición.
