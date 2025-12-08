Dan luz verde a un campamento de turismo con 37 plazas en A Estrada

La Xunta ha ratificado el informe ambiental condicionado al proyecto orientado a implantar un campamento de turismo en el lugar de Bouzas (zona de A Praíña, Couso, en el municipio de A Estrada), concretamente en una parcela con una superficie total de más de 6.100 m², con aforo para alrededor de 37 visitantes.

Según se concluye en el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, no son previsibles efectos adversos significativos derivados del proyecto, siempre que se cumpla con los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental como en los informes analizados, así como en el programa de vigilancia ambiental diseñado.

Una vez emitido el IIA, que no exime al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto, se remitirá la resolución al órgano sustantivo —la Axencia de Turismo de Galicia— y se dará publicidad a su contenido a través del correspondiente anuncio en el 'Diario Oficial de Galicia', así como de su puesta a disposición a través de la página web de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático.

Características del proyecto

Promovida por Casiñas da Ponte, SL, la instalación se localizará en una parcela de más de 6.100 metros cuadrados y consistirá en un complejo formado por cinco cabañas de madera (38,88 m²), una zona reservada para tiendas de campaña y otra cabaña de mayores dimensiones (113,17 m²) que contendrá la recepción, almacén y zonas de usos comunes y servicios. El área de cabañas tendrá una ocupación máxima de 25 personas, mientras que la zona de acampada será de 12 personas.

El espacio dispondrá de una pendiente que permita a cada una de las cabañas situarse en un nivel distinto, creando una diferencia de cota total de 3 metros. En su parte más baja se situará el acceso principal, aparcamiento y cabaña para recepción y usos comunes.