La inmigración impulsa el censo en el área de Santiago: Ames, Ordes y Santa Comba, los que más extranjeros atraen

Las estadísticas confirman que la población extranjera se ha convertido en el principal motor del crecimiento demográfico en España, en Galicia y también en los concellos del cinturón de Santiago. Igual que ocurre a escala estatal y autonómica, solo la llegada de inmigrantes permite frenar la caída poblacional que sufren muchos de los municipios del área compostelana. Y son los concellos más grandes, con mejores servicios y mayor dinamismo económico, los que más se benefician de este creciente flujo de nuevos vecinos nacidos fuera de España.

Según los últimos datos del Censo Anual de Población 2025 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Ames, Ordes y Santa Comba son los municipios del área metropolitana de Santiago que más población ganaron en el último año, impulsados sobre todo por la inmigración. En conjunto, sumaron 642 extranjeros a sus padrones municipales: 214 en Ames, 253 en Ordes y 175 en Santa Comba.

A Estrada también incorporó a 110 extranjeros al censo, aunque este aumento no bastó para compensar la pérdida total de población: el concello pontevedrés tiene, según el último Censo Anual de Población, 32 habitantes menos que un año antes.

«Desde 1995 non medraba a poboación en Santa Comba, coa excepción do 2022, cando subiu en 6 veciños», recuerda el alcalde, Alberto Romar. A 1 de enero de 2025, el municipio alcanzaba los 9.437 habitantes, 141 más que el año anterior. Los 175 extranjeros incorporados en doce meses suponen un aumento del 17% en relación a 2024. «Tendo en conta que nace a metade da xente que morre, esa chegada de inmigrantes é moi positiva para nós», subraya al respecto el regidor.

Palanca demográfica

En Ordes, la inmigración también actúa como palanca demográfica. El municipio, que además es cabecera de comarca, funciona como área de expansión residencial y laboral especialmente atractiva para la población foránea. La mayoría —explica la concejala de Política Social e Emprego, Susana García— trabaja en explotaciones agroganaderas situadas en el propio concello o en municipios cercanos, como Trazo, Oroso, Mesía o Frades. También hay presencia destacada de trabajadores extranjeros en empresas de ayuda a domicilio y en el sector de la hostelería, pese a que, eso sí, muchos de estos nuevos vecinos tienen titulación universitaria.

En Santa Comba, el sector que más tira del censo es el de la construcción. «Hai moitas empresas que están traendo traballadores de fóra», confirma el alcalde. La colonia más numerosa es la marroquí, con unas 230 personas, seguida de la brasileña (alrededor de 140) y de la peruana y la venezolana (unos 100 por cada nacionalidad). En Ordes predominan, precisamente, los inmigrantes llegados en los últimos años de Venezuela.

Ames sigue siendo el gran motor

Del cinturón compostelano, el municipio que mejor simboliza la pujanza demográfica es Ames, que año a año se sitúa como uno de los ayuntamientos más jóvenes de Galicia. Su proximidad a Santiago y su propio dinamismo económico lo convierten en el gran motor del crecimiento poblacional del cinturón compostelano. El INE contabiliza 414 habitantes más en un año, con un incremento de la inmigración del 4,6% respecto a 2024.

En Dodro, Tordoia y A Baña, el número de inmigrantes censados subió más de un 50% en cuatro años

Los concellos más pequeños también constatan que solo los nacidos fuera de España pueden amortiguar el desplome de sus padrones. Dodro es un buen ejemplo: la población extranjera creció un espectacular 29% en un año, con 80 empadronados más, aunque fue insuficiente para compensar la falta de nacimientos y el descenso de población española. El municipio perdió 22 habitantes en total. Aun así, las cifras reflejan un aumento sostenido de extranjeros: en cuatro años, los foráneos crecieron más del 50%, igual que ocurrió en Tordoia y A Baña.

En Padrón y Rois el avance fue casi igual de intenso. Todos ellos son municipios próximos a Santiago y con un mercado laboral en expansión, gracias a la agroindustria, los servicios y la construcción.

En conjunto, la provincia ganó 7.174 habitantes en un año. La pérdida de población española (5.582 menos) quedó ampliamente compensada por el fuerte aumento de la extranjera (12.756 más). Hace cuatro años, los nacidos fuera de España representaban 1 de cada 10 vecinos; hoy son 1 de cada 8 (el 12,2% del total).