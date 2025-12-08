El Instituto de Cacheiras logra sendos premios a la convivencia y contra el acoso escolar en las aulas

El Ejecutivo autonómico acaba de reconocer la labor de 16 centros educativos por su compromiso con el fomento de la convivencia y el bienestar en las aulas y la prevención del acoso escolar. Lo hace a través de los premios ConVivimos y Tolerancia cero frente al acoso escolar correspondientes a la edición de este 2025, que acaba de resolver la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP. Y el Instituto de Cacheiras, Teo, figura en primera posición dentro de los centros de Secundaria, apartado de convivencia, por lo que recibirá 5.000 euros. Además, aunó un tercer galardón (2.000 euros) en la sección contra el acoso.

Con estos galardones, el departamento de Educación refrenda la apuesta de la Xunta por el fomento del buen clima en las aulas como "unha prioridade" de Gobierno, objetivo para el cual tiene en marcha un amplio abanico de iniciativas entre las que se encuentran estos reconocimientos que, además de valorar y visibilizar iniciativas positivas desarrolladas desde los centros escolares, destacan su alto grado de compromiso en este ámbito y sirven de ejemplo de buenas prácticas para el conjunto de la comunidad educativa.

Premio ConVivimos

En lo que respecta a la tercera edición del Premio ConVivimos, la Xunta reconoce el trabajo y compromiso de ocho centros educativos en esta área, a razón de dos en la provincia de A Coruña, otros dos en Lugo, uno en Ourense y tres en Pontevedra.

Con esta iniciativa, el Gobierno gallego quiere destacar aquellas actuaciones y proyectos desarrollados desde los centros educativos gallegos que impliquen un alto grado de compromiso con la mejora de la convivencia escolar y del bienestar emocional, así como para visibilizar el esfuerzo realizado por los centros en este ámbito.

Los centros premiados en la categoría A, destinada a centros de Educación Primaria, son el Colexio de Cervo, que alcanza el primer premio; el CEP Plurilingüe de Riomaior (Vilaboa), que se hace con el segundo galardón; el CEIP O Castiñeiro (Laza), que recibe el tercer premio; y el CEP Plurilingüe de Louro (Muros), que obtiene la mención de honor.

En el caso de los centros pertenecientes a la categoría B, destinada a los de Secundaria —abarca ESO, Bachillerato, FP, formación de personas adultas y enseñanzas de régimen especial—, el IES de Cacheiras (Teo) alcanza el primer premio, mientras que el segundo galardón recae en el Instituto de Poio, seguido del tercero para el IES de Cotobade (Cerdedo-Cotobade). La mención de honor es para el IES Perdouro (Burela).

Los centros galardonados con el primer premio reciben 5.000 euros, mientras que el segundo premio cuenta con 2.500 euros y el tercero con 1.000 euros. Los centros que logran la mención de honor obtienen 500 euros.

Reconocimiento a la Tolerancia cero

En el caso de los Premios Tolerancia cero contra el acoso, resultaron galardonados otros ocho centros, a razón de dos por provincia. La finalidad del galardón, que va por su segunda edición, es promover la participación del alumnado en programas que estimulen su implicación en el respeto a los derechos humanos individuales y sociales a través de acciones concretas de lucha contra el acoso y el ciberacoso escolar y de cuidado y acompañamiento de las víctimas.

Los centros premiados en la categoría A, destinada a centros de Educación Primaria, son el Colexio Plurilingüe de San Roque de Darbo (Cangas), que alcanza el primer premio; Rosalía de Castro (Xinzo de Limia), que se hace con el segundo galardón; el CEE Infanta Elena (Monforte de Lemos), que recibe el tercer premio; y el CEIP Eusebio da Guarda (A Coruña), que obtiene la mención de honor.

En el caso de los centros pertenecientes a la categoría B, destinada a los de Secundaria —abarca ESO, Bachillerato, FP, formación de personas adultas y enseñanzas de régimen especial—, el IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa) alcanza el primer premio, mientras que el segundo galardón recae en el Instituto Lauro Olmo (O Barco de Valdeorras), seguido del tercero para el IES de Cacheiras (Teo). La mención de honor es para el IES Leiras Pulpeiro (Lugo).

En este caso, la Consellería de Educación otorga una cuantía de 8.000 € para el primer premio; el segundo recibirá 4.000 €, el tercero 2.000 € y la mención de honor 1.000 €.

Con ambos galardones, el departamento educativo del Gobierno gallego da cumplimiento a una de las acciones recogidas en el Plan integral contra el acoso y el ciberacoso, que a su vez está integrado en la Estrategia gallega de convivencia escolar.